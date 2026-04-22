Компания Meta✴ подала заявку на строительство 12 новых зданий дата-центров на территории кампуса в Эль-Пасо (El Paso, Техас). В поданном властям штата заявлении дочерняя структура Wurldwide LLC сообщила, что намерена построить новые объекты в рамках проекта Seafox, сообщает Datacenter Dynamics. Кампус стал третьей площадкой Meta✴ в Техасе. У компании уже есть ЦОД в Форт-Уэрте и Темпле. Кроме того, компания управляет недалеко расположенными площадками в Лос-Лунасе (Нью-Мексико) и Месе (Аризона).

Помимо зданий ЦОД Meta✴ рассчитывает возвести пять новых собственных подстанций и освоить более 242 га. Общая площадь зданий составит 2,4 млн м2. Проектированием занимается компания Stantec. Работы стартовали в ноябре 2025 года и будут завершены к февралю 2029-го. Прямо Meta✴ в документах не упоминается, но о её связи с Wurldwide известно с конца 2023 года, когда появились данные о планах построить кампус на 404 га в Эль-Пасо. Предполагалось, что строить объект будут в пять этапов, в первый рассчитывали вложить $800 млн.

Формально кампус в Эль-Пасо с проектной мощностью 1 ГВт был анонсирован в октябре 2025 года Meta✴. Тогда же вероятный объём первоначальных вложений увеличился до $1,5 млрд. Ранее предполагалось, что на первом этапе построят здания ЦОД площадью более 74 тыс. м2, всего — более 371 тыс. м2. Но теперь планы стали более амбициозными, и Meta✴ пообещала увеличить инвестиции в кампус ЦОД в Техасе до $10 млрд.

Кампус будет частично запитан от 813 модульных газовых генераторов, ввести в эксплуатацию которые планируют в 2027 году. Их совокупная мощность составит 366 МВт, стоимость — $473 млн. Meta✴ рассчитывает, что кампус будет поддерживать и традиционные серверы, и ИИ-оборудование будущего. Кампус будет полагаться преимущественно на замкнутую систему жидкостного охлаждения и не будет потреблять питьевую воду «большую часть года». Ранее на этом месте в Эль-Пасо планировалось построить неназванное производство.

Кроме того, на днях появилась информация о строительстве нового кампуса в Талсе (Оклахома). Это 28-й ЦОД компании в США и 32-й — в мире. Новый кампус ЦОД обеспечит около 100 постоянных рабочих мест. Meta✴ обещает поддержать местных жителей, инвестировав $25 млн в улучшение местной инфраструктуры. Компания будет сотрудничать с местной системой подготовки кадров, поможет местным малообеспеченным с оплатой счетов за электроэнергию и воду и др. Общие инвестиции в регион до завершения строительства превысят $1 млрд.

