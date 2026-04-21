Meta✴ бесплатно обучит американцев работе с волоконно-оптическими сетями, чтобы побыстрее развернуть свои ИИ ЦОД

Meta✴ объявила о запуске бесплатной четырёхнедельной программы LevelUp Fiber Technician Pathway по подготовке специалистов в сфере волоконно-оптических сетей, призванной восполнить критический дефицит квалифицированных кадров. Управлять реализацией многолетней инициативы будет CBRE, занимающаяся недвижимостью и услугами в сфере критической инфраструктуры. Ожидается, что первые специалисты начнут обучение этим летом. Кадры Meta✴ действительно нужны — на одни только оптоволоконные кабели Corning она потратит $6 млрд, и кто-то их должен проверить, проложить и подключить.

Meta✴ отметила, что сфера специалистов по ВОЛС — и строительная отрасль в целом — сталкивается с общенациональным дефицитом в то время, когда спрос на ЦОД высок как никогда. Программа призвана помочь участникам получить необходимые технические навыки для успешной работы на востребованных должностях специалистов по ВОЛС как в строительной отрасли, так и в сфере ЦОД. После завершения обучения они получат возможность работать на строительных площадках компании в США через сеть её подрядчиков. Похожие программы есть у других гиперскейлеров. Например, Google в последнее время вкладывается в обучение электриков.

«Будущее революции в области ИИ зависит от высококвалифицированной рабочей силы в США — той, которая способна справиться с созданием и поддержанием сложных систем, обеспечивающих инновации. Meta✴ гордится тем, что инвестирует в обучение технических специалистов для поддержки наших амбициозных целей в области инфраструктуры», — заявила Meta✴. В настоящее время Meta✴ эксплуатирует или строит 27 ЦОД в США. С 2010 года эти проекты обеспечили более 30 тыс. рабочих мест для квалифицированных специалистов на время строительства и более 5 тыс. постоянных рабочих мест.

