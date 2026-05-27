AT&T судится с властями Калифорнии, которые запрещают ей заменить «медь» на «оптику» и сэкономить миллиарды долларов

Американский телеком-оператор AT&T желает отказаться от обслуживания собственной медной телефонной сети в Калифорнии до такой степени, что подал соответствующий иск в местном суде. Компания намерена обеспечить повсеместное подключение к оптоволокну, утверждая, что на устаревшую телефонную сеть, которой почти никто не пользуется, приходится тратить $1 млрд ежегодно, сообщает The Register. Кроме того, кабели компании регулярно срезают, чтобы сдать на цветмет.

На днях телеком-гигант рассказал о планах инвестировать $19 млрд в Калифорнию до конца текущего десятилетия для обеспечения ВОЛС ещё 4 млн домохозяйств и бизнесов. Пока же компания подала иск к ряду должностных лиц штата, требуя отменить правила, предписывающие продолжать предоставлять обычную телефонную связь (POTS). Подчёркивается, что недавно Федеральная комиссия по связи США (FCC) приняла правила, стимулирующие вывод из эксплуатации устаревших медных линий. FCC отметила, что распространение ВОЛС сдерживается необходимостью направлять часть ресурсов на поддержку устаревших сетей, обслуживающих всё меньше абонентов.

В судебном заявлении AT&T сообщила, что медные кабели, некогда обслуживавшие каждый дом, теперь используются лишь 3 % домохозяйств в Калифорнии. При этом правила штата предписывают продолжать поддержку этих линий даже после того, как FCC разрешила поэтапно сворачивать предоставление соответствующей услуги. AT&T настаивает, что принцип приоритета федерального законодательства не позволяет калифорнийским нормам оставаться в силе.

Впрочем, у инициативы есть и критики. Хотя оператор пытается представить переход на оптоволокно как обеспечение более быстрых и современных телеком-технологий, некоторые эксперты утверждают, что преждевременный отказ от старых телефонных сетей принесёт проблемы многим пользователям. Предполагается, что директива FCC способна негативно сказаться на потребителях в сельской местности, пожилых людях, инвалидах и многих пользователей медицинского оборудования, работающего с помощью телефонных линий.

Ранее сообщалось, что британский телеком-оператор BT был вынужден отложить планы по выводу из эксплуатации обычных телефонных сетей (PSTN) после того, как в Великобритании выразили аналогичные опасения и приняли хартию о защите уязвимых клиентов. В частности, речь идёт о пользователях услуги TeleCare, позволяющей пожилым и больным экстренно вызвать помощь в случае необходимости.

AT&T заявляет, что избрала «продуманный и поэтапный подход» к модернизации связи абонентов, поэтому ни один из них не останется без доступа к телефонной связи и экстренным службам. Однако ранее требовалось доказывать с помощью технических испытаний, что новый сервис корректно заменяет старый в случае с медицинским оборудованием и системами сигнализации, тогда как новый указ FCC фактически ослабляет или даже полностью отменяет меры социальной защиты, направленные на сохранения доступа пользователей к связи. Впрочем, когда AT&T не видит для себя выгоды, заставить убрать её старые кабели можно только под угрозой коллективного иска.

