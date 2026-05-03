Meta✴ увеличила прогноз по капзатратам на год из-за роста цен и затрат на ЦОД

Акции Meta✴ Platforms упали на 7 % на внебиржевых торгах после публикации отчёта о финансовых результатах за I квартал 2026 года, завершившийся 31 марта, несмотря на то что её показатели превысили прогнозы Уолл-стрит. Как полагают аналитики ресурса SiliconANGLE, инвесторов обеспокоило снижение ежедневной посещаемости сервисов, а также пересмотр в сторону увеличения капитальных затрат.

Отчёт компании показал, что её капитальные расходы продолжают расти, без указания чёткого предела, а генеральный директор публично заявил о намерении предоставить «сверхинтеллект миллиардам пользователей». Снижение темпов роста числа пользователей, которое компания объяснила перебоями в работе интернета в Иране и ограничением доступа к мессенджеру WhatsApp в России, усилило опасения инвесторов.

Meta✴ сообщила о выручке за I квартал в размере $56,31 млрд, что больше год к году на 33 %, и выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $55,45 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $7,31 против $6,79 согласно прогнозу от LSEG (по данным CNBC). Капитальные затраты составили $19,84 млрд, что ниже среднего прогноза аналитиков, опрошенных StreetAccount, в $27,57 млрд. При этом компания повысила прогноз по капзатратам со $115–$135 млрд до диапазона $125–$145 млрд, объяснив корректировку ростом цен на компоненты и дополнительными затратами на ЦОД для поддержки будущих вычислительных мощностей.

Расходы на R&D выросли на 46 %, до $17,70 млрд, что стало самым большим увеличением расходов, отражающим продолжающиеся инвестиции в ИИ-инфраструктуру и Meta✴ Superintelligence Labs, недавно созданное исследовательское подразделение компании в области ИИ. При этом Amazon, Google и Microsoft тоже тратят значительные средства на ИИ ЦОД, исследования и разработки, однако все она напрямую зарабатывают на этом, предлагая ИИ-сервисы и облачные мощности сторонним заказчикам.

Прогноз выручки Meta✴ на II квартал примерно соответствует ожиданиям Уолл-стрит. Компания прогнозирует продажи в диапазоне от $58 до $61 млрд, в то время как аналитики ожидают выручку в $59,5 млрд. Средний показатель роста составит около 25 %. «У нас был знаменательный квартал с сильным ростом во всех наших приложениях и выпуском нашей первой модели от Meta✴ Superintelligence Labs, — сообщил основатель и генеральный директор Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в пресс-релизе компании. — Мы на пути к тому, чтобы предоставить персональный сверхинтеллект миллиардам людей».

