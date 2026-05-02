«Большая четвёрка» гиперскейлеров увеличит капзатраты до $725 млрд

Капитальные вложения американских техногигантов, направленные на технологии и решения в сфере искусственного интеллекта, в 2026 году составят $725 млрд. В основном средства будут направлены на оборудование для ИИ ЦОД, сообщает Bloomberg.

Так, Meta✴ Platforms и Alphabet повысили прогнозы капитальных затрат на год, а Microsoft дала прогноз оценки соответствующих расходов до конца декабря впервые, они должны составить $190 млрд, что сопоставимо с прогнозируемыми расходами Alphabet. Единственным из гиперскейлеров, оставившим прогнозы без изменений, оказалась компания Amazon. Её расходы останутся на уровне $200 млрд, хотя в I квартале компания сообщала о значительном росте расходов, сократившем её свободный денежный поток.

По словам главы Meta✴ Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), компания повышает прогноз капитальных затрат на инфраструктуру на текущий год. По его словам, компания увеличила верхнюю границу планового диапазона расходов до $145 млрд. В основном это связано с более высокими затратами на комплектующие, в первую очередь — память. Тем не менее все признаки по словам Цукерберга в отрасли в целом и в компании в частности вселяют уверенность в инвестициях.

Увеличение капитальных расходов подкрепляется финансовыми результатами четырёх гиперскейлеров — они соответствовали ожиданиям по ряду показателей или даже превосходили их. Однако у Amazon и Alphabet они оказались более впечатляющими, чем у Meta✴. Расходы последней эксперты также оценили как более рискованные, чем у конкурентов, предоставляющих доступ к облачным сервисам. Если те могут сдавать в аренду избыточные облачные мощности, у Meta✴ подобных доходов нет и не предвидится.

Примечательно, что ещё в феврале цифры были намного скромнее. По данным Bloomberg, капитальные затраты на ИИ составят «всего» $650 млрд. В такой гонке кроется немалая опасность. По данным Bain Global Technology Report к 2030 году компаниям в сфере ИИ потребуется $2 трлн совокупной годовой выручки для покрытия затрат на вычислительные мощности, необходимые для удовлетворения прогнозируемого спроса. Но их выручка, вероятно, будет на $800 млрд меньше этой суммы.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: