«Большая четвёрка» гиперскейлеров увеличит капзатраты до $725 млрд

 
Капитальные вложения американских техногигантов, направленные на технологии и решения в сфере искусственного интеллекта, в 2026 году составят $725 млрд. В основном средства будут направлены на оборудование для ИИ ЦОД, сообщает Bloomberg.

Так, Meta Platforms и Alphabet повысили прогнозы капитальных затрат на год, а Microsoft дала прогноз оценки соответствующих расходов до конца декабря впервые, они должны составить $190 млрд, что сопоставимо с прогнозируемыми расходами Alphabet. Единственным из гиперскейлеров, оставившим прогнозы без изменений, оказалась компания Amazon. Её расходы останутся на уровне $200 млрд, хотя в I квартале компания сообщала о значительном росте расходов, сократившем её свободный денежный поток.

По словам главы Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), компания повышает прогноз капитальных затрат на инфраструктуру на текущий год. По его словам, компания увеличила верхнюю границу планового диапазона расходов до $145 млрд. В основном это связано с более высокими затратами на комплектующие, в первую очередь — память. Тем не менее все признаки по словам Цукерберга в отрасли в целом и в компании в частности вселяют уверенность в инвестициях.

Увеличение капитальных расходов подкрепляется финансовыми результатами четырёх гиперскейлеров — они соответствовали ожиданиям по ряду показателей или даже превосходили их. Однако у Amazon и Alphabet они оказались более впечатляющими, чем у Meta. Расходы последней эксперты также оценили как более рискованные, чем у конкурентов, предоставляющих доступ к облачным сервисам. Если те могут сдавать в аренду избыточные облачные мощности, у Meta подобных доходов нет и не предвидится.

Примечательно, что ещё в феврале цифры были намного скромнее. По данным Bloomberg, капитальные затраты на ИИ составят «всего» $650 млрд. В такой гонке кроется немалая опасность. По данным Bain Global Technology Report к 2030 году компаниям в сфере ИИ потребуется $2 трлн совокупной годовой выручки для покрытия затрат на вычислительные мощности, необходимые для удовлетворения прогнозируемого спроса. Но их выручка, вероятно, будет на $800 млрд меньше этой суммы.

