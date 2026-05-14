Cisco уволит 4 тыс. сотрудников, взамен предложив им обучение на платформе Cisco U

Cisco намерена отправить на улицу 5 % штата, взамен предложив им бесплатное обучение новым навыкам на образовательной платформе Cisco U в течение года после увольнения, сообщает The Register.

По словам главы компании Чака Роббинса (Chuck Robbins), опубликовавшего в социальных сетях пост, озаглавленный «Наш путь вперёд» (Our Path Forward), в III квартале 2026 финансового года выручка составила рекордные $15,8 млрд, на 12 % больше год к году. Рост чистой прибыли составил 35 %, до $3,4 млрд. Впрочем, сохранить сотрудникам рабочие места это никак не помогло.

Роббинс заявил, что сокращения штата необходимы, поскольку компаниями-победителями станут те, у кого есть «фокус», чувство срочности и дисциплина для постоянного перераспределения инвестиций в зоны наибольшего спроса и наиболее выгодные в долгосрочной перспективе направления. Для Cisco, в частности, это означает «сокращение должностей в некоторых сферах», а также чёткие стратегические инвестиции — в полупроводники, оптику, безопасность и использование сотрудниками ИИ в масштабах всей компании.

По словам Роббинса, увольняемым помогут найти работу, компания обеспечивает в этом вопросе 75-%. Кроме того, она предоставит доступ к курсам и сертификации на образовательной платформе Cisco U — сотрудники смогут получить новые навыки в сфере ИИ, информационной безопасности, сетевых технологий и др.

В 2024 году компания провела две больших серии увольнений, в ходе первой её покинули 7 % сотрудников, а в ходе второй — 5 %. При этом реструктуризация, похоже, пошла бизнесу только на пользу. По данным Роббинса, в III квартале заказы продуктов выросли на 35 % г/г, рост заказов от гиперскейлеров составил 105 %, а от прочих покупателей — скромные 18 %. С начала года зарегистрированы продажи в сфере ИИ-инфраструктуры на сумму $5,3 млрд, прогноз на год составляет $9 млрд, в 4,5 раза больше, чем в прошлом году. Продажи Wi-Fi оборудования тоже выросли на 40 %.

Компания рассчитывает сохранить высокие темпы продаж, разработав беспроводное оборудование, использующее меньше памяти. Роббинс объявил, что уже в IV квартале можно будет заказать продукты, которые требуют на 50 % меньше памяти — компания реализует более 20 программ, снижающих использование памяти во всём портфолио продуктов. Несмотря на рост цен на память и накопители, маржинальность продуктов компании не изменилась — проблемы компенсируются эффективным управлением цепочками поставок.

Дополнительно глава компании раскрыл, что Cisco участвует в инициативе Project Glasswing компании Anthropic, направленной на поиск уязвимостей в коде, и использует модель Mythos для тестирования своего кода. При этом использование Mythos разными вендорами только ускорит замену ИБ-оборудования по мере выявления уязвимостей, которые сложно устранить. По данным Роббинса, компания уже получила заказы на обновление оборудования от нескольких клиентов, которые и так были близки к решению о его замене, а применение Mythos только ускорило процесс. Впрочем, в III квартале пока никаких существенных заказов, связанных с Mythos, не зарегистрировано — это может измениться в будущем.

