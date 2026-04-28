Microsoft и OpenAI пересмотрели «брачный договор»: эксклюзивных прав больше нет, но и выручкой делиться не надо

Microsoft и OpenAI объявили о пересмотре условий партнёрского соглашения, что некоторые эксперты рассматривают как победу разработчика ChatGPT, хотя многие считают, обе стороны остаются в выигрыше. Как отметили обе компании, обновлённое соглашение призвано упростить партнерство и способы совместной работы, обеспечивая большую предсказуемость.

Согласно обновлённому соглашению, у Microsoft по-прежнему будет лицензия на интеллектуальную собственность OpenAI для моделей и продуктов, срок владения которой ограничен 2032 годом, однако теперь она будет неисключительной. До этого у Microsoft были эксклюзивные права на интеллектуальную собственность OpenAI до тех пор, пока та не создаст «общий ИИ» (AGI).

Microsoft по-прежнему является «основным облачным партнёром» OpenAI, т.е. основная часть облачных ресурсов OpenAI, вероятно, будет обслуживаться Azure в течение шести лет, охватываемых этим соглашением, даже несмотря на то, что OpenAI спешит построить собственные ЦОД в сотрудничестве с другими партнёрами. В октябре OpenAI обязалась приобрести облачные ресурсы Microsoft на сумму ещё $250 млрд. Фраза о том, Microsoft по-прежнему является «основным облачным партнёром» — сигнал акционерам Microsoft о том, что OpenAI по-прежнему будет крупным клиентом Azure, отметил ресурс TechCrunch. В обновлённом соглашении указано, что «продукты OpenAI будут в первую очередь поставляться Azure, если только Microsoft не сможет и не решит отказаться от поддержки».

Судя по всему, Microsoft теперь будет в числе поставщиков, предлагающих новейшие продукты OpenAI. Но что более важно, «теперь OpenAI может предоставлять все свои продукты клиентам у любого облачного провайдера». Это означает, что Microsoft теперь не сможет подать в суд на OpenAI из-за того, что та в рамках инвестиционного соглашения с Amazon на $50 млрд пообещала, что AWS получит эксклюзивные права на предоставление нового инструмента OpenAI для создания агентов — Frontier. Согласно первоначальному соглашению, OpenAI запрещалось предлагать Frontier эксклюзивно в AWS (или даже не эксклюзивно, а вообще).

Когда OpenAI объявила о сделке с AWS, Microsoft публично опровергла эксклюзивные условия AWS, указав: «Microsoft сохраняет свою эксклюзивную лицензию и доступ к интеллектуальной собственности в отношении моделей и продуктов OpenAI. <…> Azure остаётся эксклюзивным поставщиком облачных услуг для stateless API-вызовов OpenAI. <…> Любые stateless-вызовы API к моделям OpenAI, являющиеся результатом сотрудничества OpenAI с любой третьей стороной, включая Amazon, будут размещаться в Azure. <…> Собственные продукты OpenAI, включая Frontier, будут по-прежнему размещаться в Azure».

Microsoft также подчеркнула, что её условия действуют до тех пор, пока OpenAI не получит AGI. Financial Times тогда сообщила, что Microsoft даже рассматривала возможность подачи судебного иска по этому поводу. Комментируя заключение обновлённого соглашения, генеральный директор Amazon Энди Джасси (Andy Jassy), в частности, отметил, что это означает, что модели OpenAI станут доступны клиентам на AWS Bedrock.

Хотя эта сделка выгодна для OpenAI, Microsoft тоже в выигрыше. Новое соглашение позволяет Microsoft прекратить выплату доли выручки OpenAI, в то время как OpenAI продолжит выплачивать долю выручки Microsoft до 2030 года, независимо от технологического прогресса OpenAI, хотя теперь эта сумма ограничена. В прошлом квартале Microsoft заработала $7,5 млрд благодаря инвестициям в OpenAI. Также Microsoft продолжает напрямую участвовать в развитии OpenAI в качестве крупного акционера. Владея примерно 27 % коммерческой компании, Microsoft будет иметь финансовую выгоду от роста OpenAI, даже в случае продаж её продуктов в AWS.

