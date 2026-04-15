Microsoft получит 30 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA Vera Rubin, от которых отказалась OpenAI, отменившая проект Stargate Norway

Компании Microsoft и Nscale расширили партнёрство. Техногигант арендует у Nscale 30 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA Vera Rubin в норвежском ЦОД, которые изначально предназначались для проекта OpenAI Stargate Norway. Дополнительные вычислительные мощности станут доступны в 2027 году. Это фактически второй значимый отказ от развития кампусов Stargate в Европе. Ранее OpenAI приостановила создание ИИ ЦОД в Великобритании. А кампус Stargate в ОАЭ и вовсе находится под угрозой атак со стороны Ирана.

По имеющимся данным, ускорители для Microsoft разместят в 230-МВт дата-центре в Квандале (Kvandal) в непосредственной близости от Нарвика (Narvik) на севере Норвегии. Площадка строится усилиями совместного предприятия норвежской промышленной группы Aker и Nscale. По некоторым данным, уход OpenAI из Норвегии был обусловлен неспособностью компании заключить взаимовыгодное соглашение с Nscale, передаёт Bloomberg. Тем не менее, OpenAI всё равно получит доступ к ИИ-мощностям в Норвегии посредством Microsoft Azure — компания так или иначе обязана потратить $250 млрд на облако Microsoft. В США OpenAI тоже отказалась от расширения флагманского кампуса Stargate в Техасе, и эти мощности тоже достанутся Microsoft.

Microsoft уже имеет договорённости с Nscale, связанные с использованием норвежской площадки, в сентябре 2025 года было подписано соглашение об аренде мощностей на $6,2 млрд. Во сколько обойдётся новое, будет объявлено позже. Также компании уже подписали соглашения в Великобритании, Техасе и Португалии. Британские ЦОД Nscale тоже простаивать не будут — по данным Datacenter Dynamics, Google заключила сделку об аренде мощностей в Лондоне. Правда, это не те мощности, что изначально создавались для OpenAI.

