Microsoft получит 700 МВт в ИИ ЦОД Crusoe, от которых отказались Oracle и OpenAI

Компания Microsoft согласилась на аренду порядка 700 МВт мощностей ЦОД у Crusoe в кампусе, расположенном в Абилине (Техас), сообщает Bloomberg. Соглашения достигли после того, как от расширения на этом объекте отказались Oracle и OpenAI. Создание кампуса в Абилине ведётся в рамках проекта Stargate стоимостью $500 млрд. Он стартовал в начале 2025 года. Предполагалось, что Oracle получит до 2 ГВт мощностей ЦОД, действуя в интересах OpenAI.

Однако компании пришли к выводу, что на данном объекте им будет достаточно изначально запланированных мощностей — восемь ЦОД площадью более 370 тыс. м2 и мощностью 1,2 ГВт. Около года назад Crusoe Energy начала вторую фазу строительства, которое ведётся на территории Lancium Clean Campus. Пока на территории кампуса полноценно функционируют лишь два ЦОД, заработавших в сентябре 2025 года.

После отказа Oracle и OpenAI от получения ещё 800 МВт мощностей Microsoft и Meta✴, по сообщениям СМИ, начали переговоры о продолжении работ, но по данным Bloomberg, соглашение Crusoe заключила именно с Microsoft. Как свидетельствуют источники, знакомые с ситуацией, Microsoft арендует около 700 МВт. А Oracle и OpenAI в конечном итоге приняли решение развивать ЦОД в других локациях. Сегодня для них строится более полудюжины площадок сразу в нескольких штатах, в т.ч. речь идёт об объекте в Висконсине, где на днях возведены первые стальные балки.

Как и многие крупные операторы дата-центров, Microsoft активно масштабирует свою ИИ-инфраструктуру. В последнем финансовом отчёте компания объявила, что в отчётный период ей введено в эксплуатацию 1 ГВт новых мощностей ЦОД. В целом она рассчитывает ввести в эксплуатацию 2 ГВт мощностей. На днях Microsoft объявила, что более не намерена заключать соглашения о неразглашении (NDA), касающихся своих проектов ЦОД. Компания утверждает, что необходимо повышать прозрачность в контактах с местными жителями.

