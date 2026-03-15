Microsoft ведёт переговоры об аренде мощностей в техасском кампусе Stargate на сотни мегаватт

По данным The Information, компания Microsoft ведёт переговоры об аренде сотен мегаватт мощностей дата-центров во флагманском кампусе проекта Stargate в Абилине (Техас). Некоторые резиденты площадки готовы отказаться от планов расширения бизнеса, поэтому предложение IT-гиганта может оказаться весьма кстати.

Кампус строит компания Crusoe на площадке Clean Campus, принадлежащей Lancium. Именно здесь располагается флагманская площадка Stargate — первые ЦОД совместного предприятия стоимостью $500 млрд, представленного в 2025 году.

Дата-центры уже работают и управляются Oracle в интересах OpenAI. Два здания ввели в эксплуатацию в сентябре 2025 года, ещё шесть должны заработать в 2026-м. Совокупная мощность кампуса должна достичь 1,2 ГВт.

Ранее предполагалось, что Oracle и OpenAI расширят площадку до 2 ГВт, однако от этих планов решили отказаться, в том числе из-за финансовых ограничений. Кроме того, OpenAI регулярно пересматривает прогнозы спроса и собственное видение развития проекта Stargate. Ожидается, что дополнительные мощности компании получат на других площадках.

Полноценное электроснабжение кампуса в Абилине, по всей видимости, станет доступно лишь примерно через год. К тому времени OpenAI рассчитывает использовать ускорители Nvidia Vera Rubin вместо ускорителей Nvidia Blackwell, которые планируется установить в Абилине, поэтому планы по развитию площадки были скорректированы.

По информации The Information, переговоры Microsoft об аренде мощностей находятся на продвинутой стадии.

Microsoft в целом быстро наращивает инфраструктуру дата-центров. В последнем финансовом отчёте компания сообщила, что только за последний квартал ввела в эксплуатацию около 1 ГВт мощностей. Всего за 2025 год инфраструктура выросла примерно на 2 ГВт. Капитальные затраты за квартал также достигли рекордных $37,5 млрд, хотя вряд ли компания продолжит увеличивать инвестиции такими же темпами.

Помимо Microsoft, переговоры о размещении в кампусе Stargate, по данным источников, ведёт и Meta✴ Platforms. Потенциальные соглашения могут предусматривать использование в общей сложности около 600 МВт с поэтапным вводом мощностей.

По слухам, Nvidia уже выплатила Crusoe депозит в размере $150 млн, чтобы зарезервировать мощности после того, как Oracle отказалась от первоначальных планов расширения. Компания рассчитывает, что в дата-центрах кампуса будет использоваться именно её оборудование, а не решения конкурентов.

