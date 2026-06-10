Crusoe набрала контрактов почти на 5 ГВт ИИ ЦОД, хотя один из крупных проектов поставлен на паузу

Строитель дата-центров для компаний уровня OpenAI и Microsoft — компания Crusoe заявила, что располагает контрактами на ЦОД общей мощностью почти 5 ГВт, даже с учётом приостановки работ на важной для неё площадке в Вайоминге, сообщает Bloomberg.

Crusoe работала с поддерживаемой Blackstone компанией Tallgrass над строительством 1,8-ГВт кампуса в Шайенне (Cheyenne, Вайоминг) для неназванного арендатора. Во вторник она заявила, что по запросу клиента приостановила строительные работы на площадке.

Законтрактованные мощности объёмом 4,9 ГВт включают флагманскую площадку проекта Stargate компаний OpenAI и Oracle в Абилине (Abilene, Техас). Первые два здания кампуса ЦОД уже функционируют, ещё шесть находятся в стадии строительства. Общая мощность объекта составит 1,2 ГВт.

В марте сообщалось, что ещё один клиент Crusoe — компания Microsoft, договорилась арендовать добавочные мощности на площадке Stargate в Техасе, от которых отказались Oracle и OpenAI. Будут арендованы 700 МВт дополнительных мощностей на новой площадке общей мощностью в 900 МВт. По данным Crusoe, строительные работы на объекте недавно начались.

Crusoe также заключила контракты на строительство двух других крупных кампусов в Техасе. Речь идёт об объекте в Клоде неподалёку от Амарилло, где, по некоторым данным, заказчиком выступает Google. При этом Crusoe отказалась называть арендаторов обоих этих проектов, а также арендатора площадки в Вайоминге.

Основанная в 2018 году компания специализируется на проектах крупных ЦОД для ИИ-вычислений. В показатель 4,9 ГВт входят мощности для её собственного облачного сервиса. В целом же портфель проектов компании, включая уже заключённые контракты, обсуждаемые с арендаторами проекты строительства площадок и объекты на стадии активного строительства, превышает 40 ГВт.

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