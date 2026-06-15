Helix Digital Infrastructure привлекла более $10 млрд на строительство ИИ-инфраструктуры «под ключ»

KKR, Кувейтское инвестиционное управление (Kuwait Investment Authority, KIA), NVIDIA и крупная энергетическая компания Vistra создали совместное предприятие Helix Digital Infrastructure для строительства ИИ ЦОД для облачных гиперскейлеров, сообщает Silicon Angle. Предприятие уже привлекло более $10 млрд на свои проекты и рассчитывает привлечь и других инвесторов в будущем. Возглавляет новую структуру бывший гендиректор AWS Адам Селипски (Adam Selipsky), перешедший в KKR, а руководитель направления цифровой инфраструктуры KKR Вальдемар Шлезак (Waldemar Szlezak) стал её директором по инвестициям.

Компания рассчитывает строить ЦОД на основе пакета технологий NVIDIA DSX, предназначенного для создания крупных ИИ-кластеров. Специальный инструмент для симуляций позволяет тестировать проекты ЦОД до их развёртывания, а ПО DSX OS позволяет автоматизировать повседневные задачи по обслуживанию ИИ-инфраструктуры. Helix назвала NVIDIA стратегическим партнёром, которая поможет с развёртыванием ИИ-инфраструктуры. Vistra, совокупные генерирующие мощности которой составляют 44 ГВт, станет ключевым поставщиком электроэнергии.

Helix позиционирует себя как универсального поставщика ИИ-инфраструктуры «под ключ». Планируются не только инвестиции в ЦОД, но и в ВОЛС, энергетическую инфраструктуру, включая электростанции и ЛЭП, и связанные активы. У Blackrock есть аналогичная инициатива AIP (AI Infrastructure Partnership), в которой тоже участвуют KIA и NVIDIA, а Blackstone договорилась с Broadcom о развёртывании крупных ИИ-мощностей.

Решение создать новую структуру, возможно, частично обусловлено чередой многомиллиардных сделок, подписанных строителями ИИ ЦОД за последний год. Так, в апреле CoreWeave заключила контракт на $21 млрд на поставку облачных мощностей Meta✴ Platforms до 2032 года. За несколько недель до этого Nebius Group заключила с Meta✴ аналогичный договор на $27 млрд. Тем временем Microsoft обязалась приобрести вычислительные мощности ИИ-ускорителей у Nscale.

При этом CoreWeave не только строит инфраструктуру для гиперскейлеров, но и управляет собственным публичным облаком. Helix может избрать аналогичный подход. Возможно, что компания направит часть капитала на создание собственных технологий ЦОД, и это позволит получить перед конкурентами технологическое преимущество.

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