Broadcom, Apollo и Blackstone запустили платформу AI XPV для развёртывания более 20 ГВт вычислительной ИИ-инфраструктуры

Broadcom совместно с Apollo и Blackstone объявила о запуске платформы AI XPV с целью ускорения глобального развёртывания к 2028 году более 20 ГВт вычислительной ИИ-инфраструктуры, необходимой передовым разработчикам ИИ, включая Anthropic и OpenAI. Платформа AI XPV объединяет собственные ИИ-ускорители (XPU) и высокопроизводительные сетевые технологии Broadcom, разработанные и адаптированные для использования ведущими ИИ-лабораториями, с крупным частным институциональным капиталом.

Платформа запускается с первоначальным траншем в размере $35 млрд, возглавляемым Apollo в партнёрстве с Blackstone, для содействия ранее объявленному расширению мощностей Anthropic более чем на 1 ГВт вычислительной инфраструктуры, которая, как ожидается, будет развёрнута на площадках Fluidstack, начиная с середины 2026 года.

Архитектура платформы разработана для поддержки как масштабного обучения ИИ-моделей, так и ресурсоэффективных нагрузок инференса с минимальными затратами и энергопотреблением, значительно снижая стоимость генерации токенов. При этом платформа создана таким образом, чтобы привлекать новые раунды финансирования по мере роста спроса. По словам Broadcom, она создаёт повторяемую структуру для финансирования будущих ИИ-кластеров на основе специализированных архитектур XPU и высокоскоростных сетевых инфраструктур.

Генеральный директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) назвал инициативу ответом на глобальный спрос на вычислительные мощности для ИИ, который в настоящее время опережает возможности традиционных рынков капитала. Платформа позволит Broadcom, ведущему поставщику специализированных решений для ИИ и масштабируемых сетевых решений для гиперскейлеров, согласовывать свои технологические планы с выделенными многомиллиардными финансовыми инструментами, чтобы устранить узкие места в развёртывании и ускорить строительство кластеров следующего поколения для обучения и инференса.

«Мы находимся на историческом переломном этапе, когда спрос на вычислительные мощности для ИИ коренным образом меняет глобальный экономический ландшафт, — сказал Хок Тан, — Эта стратегическая платформа, созданная совместно с Apollo и Blackstone, объединяет самый передовой мировой капитал с технологической дорожной картой Broadcom, чтобы воспользоваться этой уникальной возможностью, позволяя нашим быстрорастущим клиентам, начиная с Anthropic, быстро и уверенно реализовать свои самые амбициозные проекты в области ИИ».

Как отметил ресурс Converge! Network Digest, данный проект также отражает масштабную волну институционального частного кредитования, проникающего в технологический сектор. Управляющие альтернативными активами, такие как Apollo, Blackstone, KKR, Brookfield и BlackRock, за последний год заметно расширили своё присутствие в сегментах ЦОД, энергетики и цифровой инфраструктуры. Установив прямую структурную связь между поставками специализированных ИИ-чипов, проектированием сетей и финансированием мегамасштабных проектов, Broadcom создала конкурентное преимущество, гарантируя, что ограничения в капитале не задержат реализацию её технологической дорожной карты.

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