Вышел релиз OpenIDE Pro — корпоративной версии российской интегрированной среды разработки

«Группа Астра», Axiom JDK и Haulmont сообщили о доступности корпоративной версии отечественной интегрированной среды разработки OpenIDE Pro. Продукт представляет собой альтернативу востребованным в профессиональной среде IDE-инструментам компании JetBrains, которая прекратила продлевать российским пользователям лицензии на своё ПО.

OpenIDE Pro является дальнейшим развитием открытой версии Community Edition, которая была выпущена в апреле 2025 года. В числе особенностей коммерческой редакции среды разработки — расширенная поддержка языков программирования, полный набор функций, техническая поддержка, понятная модель лицензирования и предсказуемость обновлений. Платформа поддерживает Java, Kotlin, Go, JavaScript, TypeScript, Python, PHP и оснащена встроенным DB-клиентом, позволяющим подключаться к базам данных, работать с SQL-консолью, просматривать результаты запросов в табличном виде, визуально редактировать данные и строить диаграммы схемы БД. В настоящий момент поддерживается подключение к СУБД PostgreSQL, MySQL/MariaDB и ClickHouse. В перспективе будет реализована возможность работы с SQLite, SQL Server, Redis и MongoDB.

В составе Pro-версии OpenIDE также представлен инструментарий для взаимодействия с ИИ-системами и агентами на базе нейронных сетей. С целью расширения функциональных возможностей платформы предусмотрены средства подключения плагинов и соответствующий маркетплейс, насчитывающий свыше 300 программных модулей.

OpenIDE Pro создан с учётом требований по локальному исполнению и отсутствию зависимости от зарубежной инфраструктуры. Все процессы сборки продуктов, обновления и хранения данных полностью локализованы. Исходный код не передаётся во внешние сервисы, что актуально для организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Корпоративные лицензии OpenIDE Pro уже доступны для покупки и пилотирования в компаниях. Стоимость лицензии — 45 тыс. руб. на одного разработчика в год. Поддерживается работа в средах Windows, macOS и Linux.

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