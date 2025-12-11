Состоялся анонс OpenIDE Pro — корпоративной версии российской интегрированной среды разработки

«Группа Астра», Axiom JDK и Haulmont анонсировали выпуск корпоративной версии отечественной интегрированной среды разработки OpenIDE Pro. Релиз решения ожидается в первом квартале 2026 года. Продукт создаётся как расширенная платформа для компаний, которым необходимы расширенная функциональность, обслуживание по SLA и выделенная техническая поддержка.

OpenIDE Pro станет дальнейшим развитием открытой версии Community Edition, которая была выпущена в апреле 2025 года. Особенностью корпоративной редакции среды разработки станет расширенная поддержка языков и платформ. Продукт получит углубленную поддержку Go, охватывающую анализ кода, навигацию, рефакторинг и интеграцию со сборочными инструментами. Для Java станут доступными дополнительные возможности профилирования и анализа приложений. Существенно улучшится работа с JavaScript и TypeScript, что сделает среду удобной для мультистековых команд. В области фронтенд- и веб-разработки OpenIDE Pro обеспечит улучшенную поддержку современных фреймворков, включая React, Vue и Angular, а также предложит встроенные инструменты для Next.js. Разработчики смогут запускать и отлаживать фронтенд-приложения непосредственно из IDE, без дополнительных внешних инструментов.

В составе OpenIDE Pro также будут представлены Database Client для работы с запросами, схемами и данными и HTTP Client — для тестирования API и интеграционных сценариев. Для JVM-процессов будет реализовано встроенное профилирование, позволяющее анализировать поведение приложений в реальном времени. Отдельное внимание будет уделено расширению поддержки Spring на базе Amplicode Pro, которая позволит генерировать Spring Boot-проекты по корпоративным шаблонам, проектировать доменную модель в визуальной форме, автоматически создавать сущности, сервисы, DTO, контроллеры и CRUD-функциональность, а также значительно улучшит навигацию по JPA-сущностям и интеграцию со Spring-инфраструктурой.

OpenIDE создаётся с учётом требований по локальному исполнению и отсутствию зависимости от зарубежной инфраструктуры. Все процессы сборки, обновления и хранения данных полностью локализованы. Исходный код пользователей не передаётся во внешние облака, что актуально для организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности. Разработка ведётся на базе доверенной российской сборки Java Axiom JDK с помощью российской платформы работы с кодом GitFlic.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: