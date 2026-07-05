NVIDIA втихую сделала платформу Omniverse бесплатной, но есть нюанс

NVIDIA по-тихому сообщила об изменениях в лицензировании платформы NVIDIA Omniverse. Согласно лицензионной документации, с мая 2026 года Omniverse доступна бесплатно как для разработки, так и для развёртывания. До этого платформа была доступна бесплатно только для разработки, а для развёртывания в продуктовой среде требовалась подписка NVIDIA AI Enterprise, стоимость которой на CSP-площадках составляла $4500 за GPU в год, $22 500 за GPU на постоянной основе или $1 за GPU-час.

Всё, что создано с помощью Omniverse, также может распространяться бесплатно на тех же условиях, что имеет значение для независимых разработчиков ПО и интеграторов, которые встраивают приложения Omniverse в свои собственные продукты. Вместе с тем без подписки NVIDIA AI Enterprise доступна поддержка только со стороны сообщества, на форуме и в Discord. Тем, кому требуется корпоративная поддержка и SLA, всё равно необходима подписка NVIDIA AI Enterprise.

Партнёры, распространяющие Omniverse в составе коммерческих продуктов, могут использовать модель встроенного лицензирования, при которой партнёр обеспечивает первую линию поддержку, а NVIDIA помогает с более сложными запросами. Как отметил ресурс StorageReview.com, фактически NVIDIA перевела Omniverse из категории лицензионных продуктов в бесплатную платформу с платной поддержкой. Такую модель использует большинство компаний, занимающихся инфраструктурой с открытым исходным кодом, за исключением самого открытого исходного кода.

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