«Группа Астра» запустила магазин приложений Astra Store для корпоративного рынка

«Группа Астра» объявила о коммерческом релизе Astra Store — корпоративного магазина приложений для работы с Linux-софтом на базе операционной системы Astra Linux. Платформа предназначена для предприятий, государственных структур и образовательных учреждений, которые находятся в процессе миграции на отечественное программное обеспечение или уже работают в экосистеме Astra Linux.

Astra Store представляет собой централизованное решение для управления жизненным циклом ПО в корпоративной среде. Платформа объединяет витрину самообслуживания для сотрудников, инструменты администрирования для IT-служб и встроенный конвейер проверки безопасности приложений. Магазин поддерживает установку Linux-приложений в форматах .deb, .flatpak и shell-скриптов. Каталог включает open source и вендорский софт, а также продукты экосистемы «Группы Астра». Все программные решения проходят многоуровневую проверку: тестирование на вирусы, угрозы, контроль целостности пакетов и проверку на уязвимости по CVE-базам.

Платформа Astra Store позволяет администраторам централизованно управлять доступом к ПО: формировать профили пользователей, подготавливать коллекции приложений, разграничивать права на установку, контролировать используемое в организации программное обеспечение и планировать свою работу на основе аналитических данных и телеметрии с рабочих мест сотрудников. Магазин приложений совместим с корпоративными каталогами AD, ALD PRO, FreeIPA и другими решениями через LDAP и Kerberos, поддерживает сквозную SSO-авторизацию и инструменты автоматизации, подключение собственных репозиториев заказчика, а также интеграцию с ITSM- и SCCM- системами через API.

В настоящий момент витрина приложений Astra Store включает широкий набор программных продуктов для построения корпоративного цифрового ландшафта. В магазине представлены браузеры, офисные пакеты, средства для коммуникаций и работы с медиафайлами, графические редакторы, инструменты для защиты данных и обеспечения безопасности, а также специализированный софт.

Магазин приложений Astra Store совместим со всеми версиями Astra Linux и поддерживает развёртывание на рабочих станциях, ноутбуках, VDI-терминалах и мобильных устройствах.

