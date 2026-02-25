«Группа Астра» представила комплексное решение для создания VDI-инфраструктур

«Группа Астра» сообщила о доступности заказчикам единой лицензии Termidesk Enterprise, позволяющей компаниям развернуть инфраструктуру виртуальных рабочих столов (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) любой сложности на базе интегрированных продуктов виртуализации из экосистемы вендора.

В составе Termidesk Enterprise представлены три программных продукта. Первый — мультиплатформенное решение Termidesk VDI для создания виртуальных рабочих мест с защищённым доступом к рабочим окружениям, корпоративным данным и приложениям. Второй — разработка класса Application Delivery Controller (ADC) Termidesk Connect, выполняющая функции безопасного шлюза доступа к инфраструктуре. Третий — это масштабируемая платформа управления аппаратной и контейнерной виртуализацией VMmanager. Она играет роль поставщика вычислительных ресурсов и позволяет сделать весь IT-ландшафт более устойчивым.

Инструментарий Termidesk Enterprise ориентирован на широкую аудиторию — от государственного сектора и крупных корпораций, реализующих программы импортозамещения ПО, до предприятий малого и среднего бизнеса. Решение может применяться как для развёртывания классических VDI- и высоконагруженных 3D-VDI-инфраструктур в корпоративной среде, так и для работы с терминальными серверами, организация безопасного удалённого доступа к физическим компьютерам без сторонних продуктов-аналогов TeamViewer и решения прочих задач.

Представленные в составе Termidesk Enterprise продукты зарегистрированы в реестре российского ПО и могут использоваться с целью импортозамещения зарубежных софтверных решений.

