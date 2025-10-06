Orion soft представил рынку собственный VDI

Разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft расширил портфель решений — представил новую функциональность виртуализации рабочих столов и приложений (VDI) в рамках интеграции продуктов zVirt и Termit. Благодаря ей заказчики могут прямо в пользовательском интерфейсе Termit настроить автоматическое создание групп виртуальных рабочих мест из шаблона.

Функциональность VDI стала ключевым обновлением нового релиза платформы виртуализации рабочих столов и приложений Termit 2.4. Теперь сотрудники могут подключаться к виртуальным рабочим столам с привычными настройками и приложениями, которые безопасно работают в дата-центре и доступны с любого устройства. VDI предоставляет полноценную рабочую среду с большей изоляцией и персонализацией.

«Это стало возможно благодаря глубокой интеграции с системой виртуализации zVirt. В интерфейсе Termit можно настроить сопряжение с zVirt, там же создать группу виртуальных рабочих мест, и в неё автоматически будут добавляться виртуальные машины, создаваемые в zVirt по заданному шаблону — "золотому образу" . Они также автоматически будут вводиться в домен. На стороне виртуализации нужно только настроить "золотой образ", все остальные операции можно совершать в интерфейсе Termit», — рассказывает Константин Прокопьев, лидер продукта Termit Orion soft.

VDI в продуктах Orion soft обеспечивает возможность создания как сессионных, так и персонализированных виртуальных машин, а также поддерживает кроссплатформенность, многофакторную аутентификацию и SSO, протоколы X2Go, RDP и Loudplay, перенаправление устройств, различные ОС: Windows, Astra Linux, РЕД ОС, ОС Альт. Функциональность представлена как отдельно в рамках продукта Termit, так и в новом модуле платформы виртуализации zVirt Apps and Desktops.

Среди других обновлений релиза Termit 2.4 — улучшение пользовательского опыта и усиление безопасности. В частности, появилась возможность настройки перемещаемых профилей для Linux. Теперь, когда пользователь отключается от рабочего стола, все его актуальные настройки и изменения остаются в удалённом хранилище и при следующем подключении перемещаются за пользователем на новый сервер или виртуальную машину. Это позволяет сохранять единое рабочее окружение для сотрудников и снижает количество обращений в техподдержку.

Также в Termit 2.4 реализована функциональность липких сессий. Благодаря ей каждое новое приложение, которое запускает пользователь, не стартует на новом сервере, а «прилипает» к первой запущенной сессии. Это позволяет избежать неэффективного использования ИТ-ресурсов и снижает нагрузку на инфраструктуру, а пользователи больше не сталкиваются с тем, что приложения «зависают» при старте.

В Termit 2.4 реализован также веб-клиент и работа из браузера. Эта функциональность позволяет продукту закрыть несколько новых крупных сценариев использования, в том числе обеспечивает возможность работы сотрудников, не имеющих стационарных рабочих мест, с мобильных устройств на базе Android, iOS, «Аврора».

В части безопасности пользователям стали доступны аутентификация по смарт-картам и перенаправление смарт-карт, а также централизованные политики перенаправления устройств и буфера обмена. Теперь системные администраторы смогут из единой консоли управлять тем, что сотрудники передают с виртуального рабочего стола, — например, запретить буфер обмена, микрофон, локальные диски, принтеры, смарт-карты. Разрешения и запреты можно устанавливать как всем пользователям, так и отдельному LDAP-каталогу, группе или конкретным сотрудникам. Так компании могут полностью контролировать, какая информация покидает корпоративную сеть, и снизить риски утечки чувствительных данных.

Также команда Termit поделилась подробностями о разработке собственного протокола доставки удалённого рабочего стола и терминального доступа. Он будет реализован внутренними силами и без использования Open Source.

«Мы изучили существующие на рынке разработки и патенты, наняли сильных специалистов и в этом году начали разработку собственного протокола. Мы пишем его сами, не используем ни X2Go, ни SPICE, ни FreeRDP. Это в первую очередь UDP, но одновременно будет реализована и поддержка TCP. В протоколе "из коробки" будет поддержка виртуальных каналов и мультисессионности», — рассказывает Константин Прокопьев, лидер продукта Termit Orion soft.

Реклама | ООО «Орион» ИНН 9704113582 erid: F7NfYUJCUneTSxyGzjAn

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: