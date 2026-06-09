Как в «Безумном Максе»: Meta✴ строит в США «палаточные» ЦОД для ИИ-серверов на миллиарды долларов

Вместо традиционных зданий для своих ЦОД Meta✴ начала возводить в США палатки, размещая в них чрезвычайно дорогое ИИ-оборудование. По некоторым данным, компания уже построила или находится в процессе строительства трёх дата-центров в рамках подобной концепции, уже вызвавшей ряд саркастических комментариев экспертов, сообщает Tom's Hardware.

Площадка в Нью-Олбани (New Albany, Огайо) уже имеет пять зданий, на строительство которых ушло примерно 2–3 года. После этого компания решила сменить концепцию, начав устанавливать на территории пять палаток площадью более 11,6 тыс. м² каждая. Согласно местным муниципальным документам, работы стартовали в апреле 2026 года, а недавние спутниковые снимки показывают, что объекты фактически уже готовы.

О стратегии установки палаток для размещения ИИ-оборудования глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) объявил ещё в 2025 году, вероятно, стремясь ускорить развёртывание инфраструктуры на фоне растущего спроса. Предполагается, что Meta✴ могла вдохновиться опытом xAI, построившей в 2024 году палаточный ЦОД на 100 тыс. ускорителей за 19 дней. Обычно на проекты подобного масштаба уходят годы. Технология доказала свою эффективность и сегодня применяется на двух площадках, включая одну в Теннесси.

Размещение серверов в палатках, называемых «быстровозводимыми структурами», — один из самых экзотических подходов к строительству ИИ-инфраструктуры. Они не так прочны, как конструкции из бетона и стали, и некоторые сравнивают такой подход с «защитой» гоночного велосипеда за $10 с помощью замка за $9. Тем не менее компания, вероятно, предварительно оценила связанные риски и сочла их приемлемыми по сравнению с потенциальными преимуществами в гонке ИИ.

Ещё одним фактором, позволившим Meta✴ быстро развёртывать ЦОД, стала собственная генерация энергии «за счётчиком», с использованием собственных газовых турбин вместо того, чтобы полагаться на магистральные электросети. Примерно то же сделал Илон Маск (Elon Musk) с суперкластером в Мемфисе, изначально обеспечив ему портативные генераторы (вызвавшие активные протесты активистов). Впрочем, в случае с Meta✴ речь идёт о постоянных установках на площадке в Огайо — она должна работать независимо от энергосетей.

По имеющимся данным, сейчас ЦОД с собственной генерацией располагают приблизительно 2 ГВт энергетических мощностей, ещё 1 ГВт находится на подходе и станет доступен в текущем году. По информации Cleanview, если текущие проекты будут реализованы по графику, к концу 2027 года мощность подобных объектов может увеличиться до 13 ГВт. Примерно столько же вырабатывали бы 13 обычных АЭС.

Сочетание временных (на первый взгляд) сооружений и генераторов на основе авиационных турбин выглядит довольно необычно и, как заявил один из журналистов, «напоминает сцену из фильма „Безумный Макс“».

Стоит отметить, что Meta✴ буквально вынуждена ударными темпами строить собственную ИИ-инфраструктуру. В конце мая появилась новость, что Meta✴, возможно, сама начнёт предоставлять сторонним клиентам облачные сервисы, особенно, если у неё появятся избыточные мощности.

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