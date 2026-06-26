Бигтехи арендовали ЦОД на $850 млрд, больше всех отличились Meta✴ и Microsoft

Meta✴ и Microsoft в последние отчётные кварталы заключили дополнительные соглашения об аренде ЦОД на десятки миллиардов долларов каждая. Из-за этого огромные расходы отрасли на ИИ-проекты вновь увеличиваются, сообщает Bloomberg. В результате общий объём обязательств по аренде мощностей ЦОД крупнейшими облачными компаниями превысил $850 млрд. За последний год обязательства росли на фоне стремления гиперскейлеров нарастить парки серверного оборудования.

Новые обязательства дополняют уже имеющиеся договоры аренды, но они не будут отражаться в балансах арендаторов до тех пор, пока не начнутся фактические платежи по соглашениям. Согласно некоторым договорам, компании смогут отказаться от взятых на себя обязательств при наступлении оговоренных условий.

Больше всех в отчётном квартале обязалась потратить Meta✴, увеличившая договорной объём на $79 млрд, на 76 % больше в сравнении с предыдущим периодом. Всего обязательства компании на 31 марта составляли $182,9 млрд. Ранее компания заявляла, что направит на развитие ИИ-инфраструктуры сотни миллиардов долларов, не исключалось даже предоставление облачных услуг сторонним компаниям, если мощностей будет больше, чем необходимо.

Microsoft в этой «гонке» заняла второе место, добавив обязательств на сумму более $41 млрд, увеличив их общий объём до $196,6 млрд. Компании всё ещё не хватает мощностей ЦОД; в 2025 году она фактически приостановила заключения договоров аренды, отказавшись даже от уже имевшихся обязательств. На днях компания анонсировала реализацию крупного проекта в Западном Техасе при участии Chevron и её структур.

Напротив, арендные обязательства Oracle несколько сократились в сравнении с предыдущим отчётным кварталом, но компания уже заключила для реализации совместного проекта с OpenAI договоры аренды на крупные площадки. При этом компания всё ещё остаётся лидером по общему объёму обязательств. Обязательства Amazon выросли за квартал на $10 млрд. Это менее половины суммы, которая была оформлена в предыдущем отчётном периоде. Соответствующие показатели CoreWeave за два последних квартала практически не изменились.

Основная доля из $850 арендных обязательств будет оплачена преимущественно в следующие два десятилетия. Это указывает на то, что в обозримом будущем стабильно высокими останутся расходы на оборудование ЦОД, включая полупроводники, а также расходы на электроэнергию.

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