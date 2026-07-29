Meta✴ совместно с BlackRock построит в Техасе ИИ ЦОД стоимостью $14 млрд

Meta✴ анонсировала строительство кампуса ИИ ЦОД в Эль-Пасо (El Paso, Техас) при поддержке BlackRock. В проект планируется вложить $14 млрд, сообщает Silicon Angle. Закрытие сделки планируется в ближайшие дни. После подписания договора Meta✴ намерена внести «физические активы» стоимостью $2,3 млрд, включая уже строящиеся на площадке объекты. BlackRock инвестирует в проект $4,9 млрд и выплатит Meta✴ $1 млрд. Доля BlackRock в кампусе составит 80 %, Meta✴ получит 20 %.

При этом IT-гигант станет единственным пользователем 1-ГВт кампуса, когда тот заработает в 2028 году. Аренда заключена на четыре года с возможностью продления действия договора четыре раза. При этом Meta✴ обязалась минимизировать риски BlackRock, гарантировав последней компенсацию падения остаточной рыночной стоимости (residual value guarantees, RVG). Сумма гарантий составит до $13 млрд в первые 16 лет.

В Meta✴ полагают, что $14 млрд позволят покрыть общие затраты на строительство, расходы на электроснабжение, охлаждение и сетевую инфраструктуру. При этом компания не уточняет стоимости чипов, поэтому итоговые затраты на проект могут оказаться выше. Кампус войдёт в число гигаватных проектов, уже представленных Meta✴ в последние два года, в т.ч. в Огайо, Индиане и Канаде. Согласно расчётам Meta✴, три последних проекта обойдутся по $10 млрд. Бюджет площадки в Эль-Пасо косвенно указывает на применение более передовых решения. Не исключено, что кампус предназначен для собственного облака Meta✴.

Ранее в июле Meta✴ сообщила о намерении потратить более $50 млрд на кампус Hyperion в Луизиане. По мнению экспертов, общшая стоимость проекта с учётом чипов и оборудования составит до $250 млрд. Финансовая структура проектов в Луизиане и Техасе аналогичны. В 2025 году 80-% доля кампуса Hyperion досталась компании Blue Owl Capital, взамен та внесла $7 млрд наличными средствами. Meta✴ завершила 2025 год с капитальными затратами в объёме $72 млрд. Ожидается, что в 2026 году они составят $125–$145 млрд. Не исключается, что облачный бизнес будет способствовать окупаемости инвестиций.

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