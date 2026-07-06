Дата-центр Meta✴ заразил редкой бактерией очистные сооружения американского городка

Совет Board of Public Utilities (BOPU) Шайенна (Cheyenne) в Вайоминге, ответственный за коммунальные услуги, временно прекратил «до дальнейших уведомлений» приём в очистительную систему города промышленных сточных вод дата-центра Meta✴. Утверждается, что один из подрядчиков Meta✴ вызвал бактериальное загрязнение системы, в результате потребовалась её многомесячная чистка, сообщает Cowboy State Daily.

Заявление сделано через четыре с лишним месяца после того, как Meta✴, строящая на юге города огромный ЦОД за $800 млн в рамках инициативы Project Cosmo, нарушила работу городской системы обработки сточных вод, «выпустив на волю» редкую бактерию. По данным BOPU, Goat Systems LLC — структура-подрядчик, через которую Meta✴ ведёт строительство комплекса ЦОД с площадью зданий более 74 тыс. м2, допустила «существенное нарушение» городских норм очистки промышленных стоков.

В результате в систему попали воды, заражённые бактерией Cupriavidus gilardii — это условно-патогенный организм, вероятно, устойчивый ко многим антибиотикам. В результате была нарушена работа городских очистных сооружений, пострадала муниципальная система повторного использования воды. По словам городского совета, новость о причастности Meta✴ к загрязнению стала крайне неприятной. Чиновники уже выражали обеспокоенность некоторым соглашениями с операторами ЦОД, а новые сведения вызовут дополнительные дискуссии, хотя это «последнее, что нужно» городу.

Загрязнение, впервые выявленное в феврале 2026 года, повлекло месяцы расследований и общественных обсуждений. Согласно заявлению властей, после уведомления о проблеме Goat Systems немедленно остановила сброс сточных вод, образующихся в ходе заполнения и промывки систем охлаждения дата-центра Meta✴ CHY 1-2. С 24 марта BOPU лишил компанию права выполнять сбросы воды в рамках соответствующих работ. Более того, инцидент привёл к изменениям далеко за рамками проекта Meta✴.

BOPU также в целом приостанавила приём таких сточных вод и обслуживание замкнутых систем охлаждения дата-центров, пока руководство города не разработает механизмы предотвращения инцидентов. Представитель Meta✴ сообщил, что компания совместно с генеральным подрядчиком работает над «урегулированием ситуации». Подчёркивается, что сразу после известия об обнаружении загрязнения городских сточных вод (даже не городского водопровода) Fortis сразу же прекратила сбор промышленных стоков в общую систему, вывозя их на сторонние объекты.

Также компания организовала собственное исследование воды независимым экспертом, который не обнаружил следов упомянутого «вещества». Кампус Meta✴ в Шайенне — один из крупнейших частных строительных проектов в истории города, строительство ведётся на площади в сотни гектар в бизнес-парке High Plains Business Park. Впрочем, пока BOPU не пояснила, как будет регулировать обработку сточных вод в будущем, как запрет на приём промышленных стоков ЦОД повлияет на другие строящиеся в Шайенне объекты и ожидаются ли долгосрочные последствия для окружающей среды и общественного здоровья.

Примечательно, что именно на Шайенн Meta✴ далала ставку, планируя создание экобезопасных дата-центров с масштабным использованием дерева вместо бетона и металла. Чуть более года назад сообщалось о планах возвести такие ЦОД в Шайенне и других городах штата совместно с Fortis Construction и Mercer Mass Timber.

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