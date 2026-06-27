В продаже появились даунклокнутые Raspberry Pi 4 Model B

В интернет-магазинах, по сообщению CNX Software, доступна для заказа новая модификация одноплатного компьютера Raspberry Pi 4 Model B, которая отличается от оригинальной версии пониженной тактовой частотой процессора. Стоимость устройства начинается примерно с $87.

После дебюта в 2019 году Raspberry Pi 4 поставлялся с чипом Broadcom BCM2711, работающим на частоте 1,5 ГГц. Затем в изделии стал использоваться процессор BCM2711C0 с частотой 1,8 ГГц. Новый вариант компьютера, получивший обозначение Raspberry Pi 4 Model B Special Value Board, несёт на борту чип BCM2711C0 с частотой 1,25 ГГц. Решение содержит четыре ядра Cortex-A72 (ARMv8) и графический блок VideoCore VI с поддержкой OpenGL ES 3.0. Возможно декодирование видеоматериалов H.265 (4Kp60) и H.264 (1080p60), а также кодирование H.264 (1080p30).

Одноплатный компьютер оснащён слотом microSD, сетевым контроллером 1GbE, адаптерами Wi-Fi 5 (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0 BLE. Есть по два порта USB 3.0 и USB 2.0, гнездо RJ45 для сетевого кабеля, два разъёма microHDMI с поддержкой 4Kp60, аудиогнездо на 3,5 мм, интерфейсы MIPI DSI (2 линии) и MIPI CSI (2 линии), а также 40-контактная колодка GPIO. Размеры составляют 85 × 56 мм. Питание подаётся через порт USB Type-C. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +50 °C.

Устройство Raspberry Pi 4 Model B Special Value Board предлагается в комплектации с 4 и 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4-3200. Цена — $87,25 и $147 соответственно, что примерно на $23/$34 дешевле стандартных моделей с частотой 1,8 ГГц (которые предлагаются через ту же интернет-площадку).

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