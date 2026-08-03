Дурной пример заразителен: AWS развернёт 649 дизель-генераторов для питания нового ЦОД

Правозащитная группа юристов Southern Environmental Law Center (SELC) обвинила Amazon и Duke Energy в попытках обойти Закон о чистом воздухе (Clean Air Act) США в связи с установкой 649 дизельных генераторов на территории строящегося кампуса ЦОД Amazon в Хэмлете (Hamlet, Северная Каролина), сообщает Datacenter Dynamics. Правозащитники подчёркивают, что одна из богатейших компаний в мире может и должна вести себя лучше.

По данным SELC, Amazon подала заявку на установку 592 «экстренных» дизельных генераторов для резервного питания кампуса. Параллельно Duke подала заявку на использование ещё 57 мобильных генераторов на той же площадке для «основного» питания дата-центров до того времени, пока не будет обеспечено присоединение к магистральной электросети. SELC утверждает, что заявки были специально раздельно в попытке избежать соблюдения повышенных требований к защите окружающей среды и увеличить лимиты на загрязнения. Нормы пришлось бы пересмотреть, если бы все генераторы были указаны в одной заявке.

В Duke Energy парировали, что 57 ДГУ обеспечат временное электропитание для AWS только на время строительства и тестирования ЦОД. Они не подключены к электросети Duke, а все сопутствующие расходы возложены исключительно AWS, и никак не отражаются на прочих клиентов коммунальной компании. Кроме того, временные генераторы разрешено использовать менее года, говорит компания. Да и вообще установка таких генераторов якобы вообще не требует специального разрешения из-за того, что оборудование находится очень близко от её же электростанции.

Тем не менее, Duke говорит, что специально упомянула дизель-генераторы в заявке для действующей газовой электростанции. Более того, выбросы от последней вместе с выбросами генераторов всё ещё меньше, чем установленные для обеспечения экологической безопасности лимиты. Площадка AWS находится буквально через дорогу от принадлежащей Duke Energy газовой электростанции Smith Energy Complex мощностью 1,247 ГВт, построенной в 2001 году. В рамках сделки с Amazon Duke рассчитывает нарастить мощность электростанции на 240 МВт, установив новую газовую турбину.

Amazon начала строительство кампуса ЦОД в октябре 2025 года, хотя информация об этом появилась ещё раньше. Предполагалось, что тот будет вмещать 20 зданий, каждое площадью более 18 580 м2. Непосредственно строительство должно стартовать в конце 2027 года, эксплуатацию планируется начать в конце 2029-го. По словам SELC, столь крупный массив ДГУ вредит жителями округа Ричмонд (Richmond County), в котором находится Хэмлет. Это один из самых экономически неблагополучных округов в Северной Каролине.

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