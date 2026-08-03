SpaceX/xAI построит четвёртый ЦОД в Мемфисе и избавится от «нелегальных» газовых турбин, заменив их на точно такие же

Илон Маск (Elon Musk) подтвердил строительство SpaceX/xAI (SpaceXAI) четвёртого ЦОД в Мемфисе (Теннесси). Попутно компания согласилась убрать 69 временных газовых турбин, питающих ЦОД в этом районе, сообщает Datacenter Dynamics. Не так давно экоактивисты подали против компании иск, заявив, что турбины установлены без правильно оформленных разрешений и их использование противоречит природоохранному закону Clean Air Act.

Подконтрольная Маску xAI начала строить дата-центры в районе Мемфиса и Саутхейвена (Southaven) на границе штатов Теннеси и Миссури в 2024 году для размещения суперкомпьютеров Colossus. Компания в кратчайшие сроки возвела два дата-центра, а затем взялась за третий. В марте сообщалось, что SpaceXAI подала заявку на строительство ещё одного, четырёхэтажного здания площадью 28 985 м2 стоимостью $659 млн. Кроме того, компания намерена построить ещё один ИИ ЦОД в Техасе.

Маск ответил на пост пользователя социальной сети X, опубликовавшего фото новой стройки на территории кампуса ЦОД xAI. По словам бизнесмена, на фото справа находится MINIHARD, который получит 220 тыс. NVIDIA GB300 с 800G-адаптерами, как и MACROHARDRR, но в улучшенной, более плотной конфигурации. Оба названия являются шуточной отсылкой к Microsoft.

Пока нет данных, хватит ли компании электроэнергии для дополнительных 220 тыс. ИИ-ускорителей GB300, на обслуживание которых, вероятно, потребуется 400 МВт. Компания заявляет, что в ЦОД близ Мемфиса она располагает 1 ГВт вычислительных мощностей, но сделанные в январе спутниковые снимки показали, что установленное охладительное оборудование рассчитано лишь на 350 МВт. В проспекте, выпущенном SpaceX перед IPO, заявлялось, что следующая фаза развития кампуса предусматривает внедрение ещё 220 тыс. ИИ-ускорителей и более 400 МВт вычислительной мощности.

Размещение в районе Мемфиса дата-центров уже вызвало недовольство местных жителей и экоактивистов, в первую очередь из-за использования газовых турбин для обеспечения дата-центров энергией. Хотя именно это позволило компании быстро ввести в строй ЦОД, активисты жалуются, что из-за них ухудшилось качество воздуха в беднейших районах. Теперь заявляется, что компания уберёт со своей площадки 69 временных мобильных турбин в течение следующего года, как раз перед установкой постоянной электростанции мощностью 1,2 ГВт, разрешение на которую получено в марте. Временные турбины начнут убирать уже в августе, хотя для местных жителей мало что изменится — «постоянная электростанция» также будет состоять из 41 газовой турбины.

В заявлении SpaceX сообщалось, что компания «выпустила согласованное распоряжение» с Департаментом качества окружающей среды Миссисипи, устанавливающее фиксированный график демонтажа 69 турбин. Также подчёркивается, что организована перенастройка электрооборудования для снижения уровня шума от объекта и минимизации воздействия на местных жителей. Примечательно, что буквально на днях сообщалось, что фактически xAI продолжает наращивать свою полузаконную газовую электростанцию для Colossus.

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