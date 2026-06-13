SpaceX провела рекордное IPO, а Илон Маск стал триллионером

Компания SpaceX провела крупнейшее в истории ИТ-индустрии первичное размещение акций (IPO), выставив на продажу на бирже Nasdaq 555,6 млн акций под индексом SPCX по фиксированной цене $135/ед. В результате IPO компания привлекла $75 млрд при оценке рыночной стоимости в размере $1,77 трлн.

Также в результате IPO американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk), владеющий, по данным TechCrunch, примерно 85,1 % голосующих акций компании, стал первым в истории триллионером в долларах США. Ранее NYT сообщил, что благодаря выходу SpaceX на биржу её 4400 сотрудников могут стать миллионерами.

В преддверии IPO ресурс Wall Street Journal сообщил, что компания BlackRock подала заявку на покупку акций SpaceX как минимум на $5 млрд. Эта единственная заявка ненамного меньше IPO Cerebras на сумму $5,5 млрд, крупнейшего IPO 2026 года на тот момент. Общий спрос инвесторов на покупку акций достиг $250 млрд, что сделало предложение почти в четыре раза переподписанным, сообщили СМИ.

Маск заявил перед IPO в прямом эфире JPMorgan Chase, что SpaceX имеет положительный денежный поток примерно с 2015 года. Он рассказал, что хочет вывести SpaceX на биржу сейчас, чтобы привлечь капитал для «значительного этапа роста», с планами вывести на орбиту более 100 тыс. спутников для связи и развернуть сеть ИИ ЦОД в космосе, среди прочих инициатив. Ранее SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию связи США (FCC), в которой поделилась планами по запуску до миллиона спутников в рамках создания на орбите мегагруппировки ЦОД, хотя многие эксперты сомневаются в осуществимости этой затеи.

В начале недели Маск опубликовал в соцсети X видео, в котором описал запуск спутников с ИИ, оснащённых «множеством солнечных батарей», а также радиаторами и высокоскоростными лазерными каналами связи. SpaceX также планирует к концу следующего года запустить производственный комплекс, ориентированный на выпуск ИИ-спутников. Данные можно передавать на Землю с помощью антенн или лазерных каналов связи с «не особенно высокой задержкой». Он также сообщил, что ИИ-спутники будут генерировать 150 кВт в пике и 120 кВт в постоянном режиме, и их будут запускать на орбиту с помощью ракет-носителей SpaceX Super Heavy и Starship.

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