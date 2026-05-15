Cerebras провела крупнейшее IPO в США в 2026 году, получив $5,55 млрд

Американская компания Cerebras Systems, специализирующаяся на разработке ИИ-ускорителей, провела первичное публичное размещений акций (IPO) на бирже Nasdaq. В ходе процедуры привлечено $5,55 млрд, что стало крупнейшим размещением в США в нынешнем году.

Cerebras намеревалась предложить 28 млн обыкновенных акций класса А. Предполагалось, что стоимость бумаг во время IPO составит от $115 до $125. Позднее стало известно, что будут выпущены 30 млн акций по цене $185. Кроме того, Cerebras предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на приобретение до 4,5 млн дополнительных акций класса А по цене IPO за вычетом комиссий.

В число организаторов размещения вошли Morgan Stanley, Citigroup, Barclays, UBS Investment Bank, Mizuho, TD Cowen, Needham & Company, Craig-Hallum, Wedbush Securities, Rosenblatt, Academy Securities, Credit Agricole CIB, MUFG и First Citizens Capital Securities. Торги бумагами начались 14 мая 2026 года под тикером CBRS: сразу же после этого их стоимость подскочила на 108% — до $385. Рыночная капитализация Cerebras в первый день торгов превысила $66 млрд.

Отраслевые эксперты полагают, что после проведения IPO компания Cerebras сосредоточится на обновлении своего продуктового семейства. Ускорители Cerebras Wafer Scale Engine третьего поколения (WSE-3), дебютировавшие в марте 2024 года, уже изрядно устарели, а конкуренция со стороны других игроков рынка усиливается. Ожидается, что изделия Cerebras WSE-4 обеспечат значительный прирост производительности по сравнению с предшественниками, которые демонстрируют показатель на уровне 125 Пфлопс в разреженных FP16-вычислениях.

Предполагается также, что Cerebras увеличит объём памяти SRAM, который у WSE-3 составляет 44 Гбайт. Отмечается, что именно размер памяти является ограничивающим фактором при работе с LLM, оперирующими огромным количеством параметров. Так, для моделей с триллионами параметров, например, Kimi K2, требуется от 12 до 48 ускорителей WSE-3 — в зависимости от способа хранения весов и других характеристик. Таким образом, любое увеличение объёма SRAM позволит значительно повысить эффективность работы ускорителей.

На фоне IPO компания Cerebras также может упрочить партнёрские отношения с ведущими облачными провайдерами и разработчиками ИИ-моделей. Напомним, ранее компания заключила соглашение о сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS). Вместе с тем OpenAI намерена закупить ускорители Cerebras на $20 млрд.

