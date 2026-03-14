AWS и Cerebras готовят решение для пятикратного ускорения инференса ИИ

Amazon Web Services (AWS) и Cerebras Systems объявили о сотрудничестве, «которое позволит создать в ближайшие месяцы самые быстрые решения для инференса в системах генеративного ИИ и рабочих нагрузок машинного обучения».

Решение, которое будет развернуто на платформе Amazon Bedrock в ЦОД AWS, объединяет серверы на базе AWS Trainium, системы Cerebras CS-3 на базе чипов WSE-3 и сетевое оборудование Amazon Elastic Fabric Adapter (EFA). Ожидается, что эта технология увеличит скорость генерации результатов ИИ-моделями в пять раз.

AWS сообщила, что также позже в этом году предложит ведущие решения машинного обучения с открытым исходным кодом и собственные ИИ-модели Amazon Nova, использующие оборудование Cerebras.

Как отметил Дэвид Браун (David Brown), вице-президент по вычислительным и машинным сервисам AWS, при инференсе критическим узким местом для ресурсоёмких рабочих нагрузок, таких как помощь в кодировании в реальном времени и интерактивные приложения, остаётся скорость: «Решение, которое мы разрабатываем совместно с Cerebras, решает эту проблему: разделяя рабочую нагрузку по инференсу между Trainium и CS-3 и соединяя их с помощью адаптера Amazon Elastic Fabric, каждая система делает то, что у неё лучше всего получается. В результате инференс будет на порядок быстрее и производительнее, чем то, что доступно сегодня».

Совместное решение использует «дезагрегацию вывода данных» — метод, который разделяет ИИ-инференс на два этапа: этап интенсивной обработки подсказок, или «предварительного заполнения» (процесс обработки запроса LLM), и этап генерации выходных данных, известный как «декодирование», на котором модель формирует ответ на вопрос пользователя.

Предварительное заполнение является параллельным, вычислительно интенсивным процессом и не требует большой пропускной способности памяти. Декодирование, с другой стороны, является последовательным процессом с минимальными требованиями к вычислительным ресурсам, но интенсивно использует пропускную способность памяти. Декодирование обычно занимает большую часть времени при инференсе, поскольку каждый выходной токен должен генерироваться последовательно, отметила AWS.

Задачи предварительного заполнения и декодирования обычно выполняются одним и тем же чипом. В дезагрегированной архитектуре AWS процессоры Trainium обеспечивают этап предварительного заполнения, а Cerebras CS-3 на базе чипов WSE-3 выполняют декодирование.

«Дезагрегированный подход идеален, когда у вас большие, стабильные рабочие нагрузки, — сообщил в блоге директор по маркетингу продукции Cerebras Джеймс Ванг (James Wang). — Большинство клиентов используют смешанные рабочие нагрузки с различными коэффициентами предварительного заполнения/декодирования, где традиционный агрегированный подход по-прежнему идеален. Мы ожидаем, что большинство клиентов захотят иметь доступ к обоим вариантам».

Одним из главных преимуществ WSE-3 является то, что он может передавать данные между своими логическими схемами и цепями памяти быстрее, чем многие другие чипы. По данным Cerebras, WSE-3 обеспечивает внутреннюю пропускную способность памяти в 21 Пбайт/с, что значительно превышает пропускную способность межсоединения NVLink для ускорителей от NVIDIA.

Несколько недель назад Cerebras заключила с OpenAI сделку на $10 млрд по поставке чипов общей мощностью 750 МВт до 2028 года. Сделка была объявлена в период ​​между двумя раундами финансирования, которые в совокупности принесли Cerebras более $2 млрд. Ожидается, что компания подаст заявку на первичное публичное размещение акций уже во II квартале 2026 года. Сделки с AWS и OpenAI могут способствовать повышению интереса инвесторов к листингу, отметил SiliconANGLE.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: