d-Matrix и Gimlet Labs в 10 раз ускорят инференс агентного ИИ

Компании d-Matrix и Gimlet Labs сообщили о решении объединить усилия с целью повышения производительности и энергоэффективности инференса для задач агентного ИИ в режиме реального времени.

В рамках партнёрства Gimlet интегрирует ускорители d-Matrix Corsair в облако Gimlet Cloud наряду с традиционными GPU. В гибридной архитектуре GPU будут отвечать за ресурсоёмкие этапы инференса, в то время как операции, чувствительные к памяти и задержкам, будут обрабатывать Corsair. Компании сообщили, что совместное решение может обеспечить до десятикратного улучшения задержки и пропускной способности на ватт по сравнению с использованием только GPU. Согласно пресс-релизу, решение «идеально подходит для рабочих нагрузок, чувствительных к задержке, включая спекулятивное декодирование, которое часто используется в крупномасштабных развёртываниях ИИ для снижения задержки».

Corsair поставляется в виде стандартной карты PCIe с воздушным охлаждением, что позволяет быстро устанавливать решение в ЦОД внутри существующих серверов с GPU без специальных корпусов или нестандартных систем трубопроводов. Сетевые карты d-Matrix Jetstream передают данные между Corsair и GPU по стандартному Ethernet, упрощая интеграцию в масштабах инфраструктуры и повышая эффективность использования.

Заин Асгар (Zain Asgar), сооснователь и генеральный директор Gimlet Labs, заявил, что «аппаратное обеспечение d-Matrix — идеальное решение для тех этапов инференса, на которых GPU тратят энергию впустую». «Используя Corsair для таких сценариев использования, как спекулятивное декодирование, мы можем обеспечить нашим клиентам значительно более высокую производительность при тех же габаритах», — добавил он.

Программный стек Gimlet интеллектуально распределяет и сопоставляет рабочие нагрузки агентов между различными ускорителями от разных производителей, поколений и архитектур, запуская каждый сегмент на наиболее оптимальном оборудовании. ЦОД Gimlet включают в себя различные типы оборудования и соединяют их высокоскоростными межсоединениями для обслуживания передовых лабораторий и других компаний, занимающихся разработкой ИИ.

Аналитик Мэтт Кимбалл (Matt Kimball) из Moor Insights & Strategy сообщил ресурсу Data Center Knowledge, что ключевым моментом является сочетание специализированного оборудования и программной оркестровки. «Архитектура d-Matrix разработана с учётом эффективности инференса, а не масштабируемости обучения, что соответствует рынку по мере внедрения приложений ИИ в производство, — сказал Кимбалл. — Но одного оборудования недостаточно — такие платформы, как Gimlet, стремятся упростить развёртывание и легко интегрироваться в существующие рабочие процессы. Именно это делает данное решение привлекательным».

Аналитик добавил, что реальная ценность решения заключается в уровне абстракции, который предоставляет Gimlet, позволяя запускать рабочие нагрузки на гетерогенных чипах без переписывания кода. «Рабочие нагрузки в области ИИ становятся всё более гетерогенными, но большая часть инфраструктуры по-прежнему оптимизирована под один тип ускорителя», — отметил он. По его словам, если Gimlet сможет упростить разработчикам развёртывание на нескольких чипах, это обеспечит реальное повышение эффективности системы. «Успешные платформы — это те, которые разработчики могут использовать, не задумываясь об оборудовании», — считает Кимбалл.

Компании планируют предоставить своё объединённое решение отдельным клиентам через Gimlet Cloud во второй половине 2026 года.

Data Center Knowledge отметил, что это также подчёркивает более широкую тенденцию в инфраструктуре ИИ: гетерогенные системы, вероятно, будут доминировать на следующем этапе развёртывания ИИ, и успех будет зависеть как от оркестрации ПО, так и от производительности оборудования.

