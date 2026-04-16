Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1»

Как сообщают ресурс OpenNET и Phoronix, в состав ядра Linux 7.1 приняты изменения, удаляющие поддержку контроллеров AHCI SATA и PCIe, применяемых в SoC Baikal-T1. Процесс начался не сегодня — в ядре 7.0 уже была удалена поддержка драйверов i2c и spi dw. В качестве причины удаления указано отсутствие сопровождения и незавершённая интеграция в состав ядра компонентов платформы Baikal. В частности, драйвер PCIe так и не был доведён до полностью работоспособного состояния.

Помимо этого, на рассмотрении находятся pull-запросы на удаление связанных с Baikal драйверов таймера, памяти, physmap, шины, hwmon, dwc и bt1-rom. Поддержка «Байкал-Т1» была включена в ядро Linux, начиная с ветки 5.8. Сохранилась она и в ядре Linux 6.18 LTS.

В 2023 году сообщество разработчиков ядра Linux отказалось принимать от российской компании «Байкал Электроникс» патчи для ядра в связи с введением в отношении её санкций США. По этой же причине из официального файла MAINTAINERS были удалены упоминания о ряде разработчиков, потенциально связанных с Россией — создатель проекта проекта Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) поддержал это решение.

