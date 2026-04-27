SUSE анонсировала SUSE AI Factory with NVIDIA, упрощающую предприятиям создание собственных ИИ-стеков

SUSE объявила о запуске платформы SUSE AI Factory with NVIDIA, разработанной специально для решения строгих глобальных задач обеспечения цифрового суверенитета. SUSE AI Factory with NVIDIA представляет собой предварительно протестированный унифицированный программный стек для корпоративного ИИ, созданный на основе SUSE AI и NVIDIA AI Enterprise, призванный преодолеть разрыв между локальной разработкой и масштабируемым корпоративным развёртыванием, позволяя предприятиям создавать, управлять и масштабировать рабочие ИИ-нагрузки на периферии сети, в ЦОД и в публичных облачных средах, сохраняя при этом более жесткий контроль над данными и инфраструктурой.

Как отметил StorageReview.com, SUSE позиционирует SUSE AI Factory with NVIDIA как стандартизированный программный слой для корпоративного ИИ, а не как автономную модель или сервис. Стек объединяет несколько компонентов NVIDIA, включая микросервисы NIM, открытые модели Nemotron, NeMo для разработки и управления агентами, Run:ai для оркестрации GPU, NVIDIA Kubernetes Operators, OpenShell для безопасной поддержки среды выполнения агентов и NemoClaw, который использует SUSE K3s в качестве части эталонной архитектуры для более безопасного развёртывания автономных агентов.

SUSE AI Factory with NVIDIA стандартизирует развёртывание и запуск приложений ИИ, позволяя разработчикам создавать и тестировать приложения в изолированной среде, в то время как команды платформы управляют развёртыванием либо через единый интерфейс на основе Rancher, либо с помощью автоматизированных рабочих процессов GitOps для управления в масштабе предприятия. Это позволит сократить время настройки и ускорит переход от концепции к производству, уменьшая операционные издержки без необходимости использования разрозненных инструментов.

SUSE AI Factory with NVIDIA включает в себя следующие возможности:

Предварительно проверенные и тесно интегрированные архитектурные шаблоны для распространённых сценариев использования и рабочих нагрузок, позволяющие предприятиям сократить объём работ по интеграции компонентов NVIDIA и SUSE при создании собственных стеков, ускоряя получение результатов.

Безопасность и наблюдаемость на основе принципа нулевого доверия, построенные на базе SUSE Rancher Prime и SLES, с механизмами управления для сервисов ИИ на базе NVIDIA. Благодаря этому платформа обеспечивает стабильность, высокую предсказуемость и защиту базовой ИИ-инфраструктуры от возникающих рисков.

Единый пользовательский интерфейс, который упрощает развёртывание и управление рабочими нагрузками ИИ — от локальных рабочих станций разработчиков до изолированных кластеров на периферии сети.

Суверенитет и единая поддержка, что позволяет организации иметь полный контроль над своей физической инфраструктурой, данными и моделями для соблюдения внутренних политик и выполнения нормативных требований. Для обеспечения бесперебойной работы в корпоративной среде SUSE предоставляет единую точку ответственности для всего стека, включая компоненты NVIDIA AI Enterprise.

