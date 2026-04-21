Испанцы разрабатывают аппаратный «стоп-кран» для защиты от бэкдоров в зарубежных чипах

На фоне изменчивой геополитической обстановки и сопутствующих проблем Национальный центр суперкомпьютерных вычислений Барселоны (Barcelona Supercomputing Center, BSC) совместно с Политехническим университетом Каталонии (Politècnica de Catalunya, UPC) запустили проект Safe and Secure Technologies, сообщает EE Times. Он предназначен для разработки безопасных чипов для критической инфраструктуры и экстренных служб.

Проект обеспечит разработки для сфер, в которых сбои в работе оборудования и угрозы безопасности могут иметь серьёзные последствия. В числе прочего это касается энергосетей, автомобильной промышленности, железнодорожного транспорта, телеком-сектора, гражданской обороны и др. ЕС стремится снизить зависимость от внешних технологий, поэтому Safe and Secure Technologies должен поспособствовать достижению технологического суверенитета.

В компании заявляют, что уязвимость часто заключается не в доступности оборудования, а в его происхождении. Проблема в том, что Европа в контексте чипов для критически важных систем во многом зависит от технологий из США, Тайваня и Юго-Восточной Азии в целом. Предполагается, что при определённых условиях сторонние игроки могут, например, использовать недокументированный бэкдор для полного отключения энергосистемы и др.

Акцент в проекте сделан не на создании собственных уникальных решений, а на прозрачности, позволяющей полностью проверить безопасность продуктов. Основным аппаратным компонентом проекта станет т.н. «остров безопасности» (Safety Island), созданный на основе наработок европейских программ De-RISC, SELENE, ISOLDE и FRACTAL — интегрированный модуль обеспечения безопасности. Этот компонент будет устанавливаться в непосредственной близости от процессора и гарантирует, что устройство будет работать в соответствии со спецификации, необходимыми пользователю.

Фактически модуль контролирует работу основного процессора, отслеживает выполнение им задач в режиме реального времени и распределение ресурсов. Если эти условия не соблюдаются, модуль способен или сам принять меры, или инициировать прерывание, чтобы ПО или операционная система отреагировали на него в соответствии с пользовательскими запросами. Заявлено, что разработанное «железо» может выйти из строят только в исключительных обстоятельствах. В этому случае оно распознаёт ситуацию и контролируемым образом прерывает исполнение до того, как остальная система получит ошибочные инструкции.

Разработка Safe and Secure Technologies ориентирована в первую очередь на интеграцию с продуктами на базе RISC-V, но в целом «ядро», предназначенное для размещения в хост-процессоре, можно интегрировать и с чипами Intel, Arm и AMD. Учитывая будущие нормативные требования и требования к безопасности продуктов, компания намерена поддерживать передовые стандарты криптографии. Строго говоря, продукт не является «криптографическим чипом как таковым», поскольку в его задачи входит контроль над функциями безопасности, но в будущем по запросу клиентов можно добавить даже поддержку «квантовой криптографии».

У компании не будет собственных производственных мощностей, основное внимание она будет уделять проектированию, а собственно выпуск поручат контрактным производителям. Сейчас проект работает над привлечением капитала, чтобы поменьше зависеть от государственных субсидий. Хотя возможности для государственного финансирования открыты, они не являются основным драйвером разработок. Переговоры с инвесторами продолжаются, ожидается, что в конечном итоге численность персонала составит несколько десятков человек. Выход на рынок будет зависеть от капитализации, начать работы планируется через 6-12 месяцев, после чего возможно значительное ускорение.

Safe and Secure Technologies — уже пятнадцатый проект, «отпочковавшийся» от BSC. Ранее коммерческие предприятия центра уже привлекли €44 млн частного капитала и наняли более 600 специалистов. В феврале сообщалось, что BSC уже активно участвует в гонке за обретением Европой технологического суверенитета. Первый европейский суверенный RISC-V-процессор Cinco Ranch изготовлен по техпроцессу Intel 3. В этом приняла непосредственное участие Лаборатория суперкомпьютерных вычислений (BZL) центра BSC-CNS, а в апреле появилась информация, что процессор готов к началу массового производства.

