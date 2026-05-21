Google Cloud Cybershield встал на киберзащиту национальной цифровой инфраструктуры Болгарии

Болгарский системный интегратор Bulgaria Information Services (BIS) серсив Google Cloud Cybershield для укрепления потенциала киберзащиты страны. Это одно из первых развёртываний Cybershield в Европе. Утверждается, что это позволит Болгарии стать региональным лидером в сфере централизованной киберзащиты на базе ИИ-технологий, сообщает Computer Weekly. Проект финансируется Евросоюзом и направлен на укрепление восточной границы блока. Он призван объединить киберразведку и телеметрию, что позволит BIS ускорить выявление и реагирование на угрозы для 54 государственных и общественных структур с переходом от реактивного к проактивному подходу.

По данным BIS, новое партнёрство с Google Cloud стало результатом восьмилетнего взаимодействия. Благодаря интеграции передовых методов защиты на основе ИИ и анализа угроз на «переднем крае» укрепляется национальная информационная безопасность Болгарии и её цифровая инфраструктура. Проект якобы может служить примером успешного централизованного противодействия постоянным противникам. В условиях быстрой эволюции киберугроз, связанной с развитием ИИ, многие традиционные средства защиты устаревают, поэтому новое партнёрство станет ключевым элементом Национальной стратегии киберзащиты Болгарии, направленной на создание межведомственного центра управления безопасностью (SOC).

В рамках нового централизованного подхода к обеспечению кибербезопасности BIS намерена использовать инструменты Google Cloud Security Operations и Google Threat Intelligence, интегрируя информацию от Mandiant. Предполагается, что это позволит ответственным государственным органам быстро и комплексно реагировать на угрозы, опираясь на безопасную инфраструктуру Google Cloud. В BIS утверждает, что дополнительно выиграет от поддержки экспертов-аналитиков при распознавании и нейтрализации сложных сценариев цифровых атак, в конечном итоге это поможет укрепить собственные компетенции компании в сфере безопасности.

Служба Cybershield создана в 2023 году (ранее известна как Chronicle Cybershield). Она разработана как специальный продукт для правительственных организаций — для помощи в защите от высококвалифицированных противников. Утверждается, что служба, по крайней мере отчасти, создана в ответ на рост числа кибератак на цифровую инфраструктуру ЕС. При этом Google Cloud Cybershield уже применяется в ряде стран, включая Кувейт, где местные власти работают над созданием национального центра SOC, аналогичного запланированному в Болгарии.

