Евросоюз потратит €347 млн на защиту и ремонт подводных кабелей — начнут с Балтики

Еврокомиссия объявила, что растущие риски для критически важной подводной кабельной инфраструктуры заставляют Евросоюз активизировать усилия по её защите. На днях представлен комплекс мер Cable Security Toolbox по снижению рисков безопасности кабелей и список кабельных проектов, представляющих интерес для Европы (Cable Projects of European Interest, CPEI). Также пересмотрен план Connecting Europe Facility (CEF) — Digital Work Programme по распределению €347 млн на стратегические кабельные проекты, в т.ч. на расширение европейских возможностей по ремонту кабелей.

Новая инициатива — часть плана ЕС по обеспечению безопасности кабелей (EU Action Plan on Cable Security), направленного на укрепление безопасности подводной кабельной инфраструктуры Европы, в т.ч. на противодействие преднамеренным повреждениям и саботажу. Инструментарий для обеспечения безопасности включает шесть стратегических мер и четыре технические и вспомогательные. Комплекс разработали с учётом оценки рисков, уязвимостей и угроз, проведённой в октябре 2025 года.

Государственному финансированию подлежат 13 направлений CPEI. Реализация проекта рассчитана на три пятилетки, до 2040 года. Проекты CPEI будут иметь приоритет при выборе в ходе предстоящих конкурсах предложений в рамках программы CEF. Им же будет уделяться особое внимание при планировании следующей многолетней программы финансирования. Оценка рисков, инструменты и CPEI определены Еврокомиссией и представителями государств в рамках специальной экспертной группы, посвящённой кабелям (Cables Expert Group). Еврокомиссия внесла поправки в план CEF Digital Work Programme, выделив €347 млн на финансирование кабельных проектов, имеющих стратегическое значение.

В 2026 году €60 млн выделят на два проекта по развитию возможностей ремонта кабелей, отдельно проведут конкурс на €20 млн для оборудования кабельных SMART-систем. Речь идёт о датчиках и элементах систем мониторинга, интегрированных в подводную кабельную инфраструктуру для сбора сейсмических и иных данных в режиме реального времени. Также в 2026–2027 гг. объявят два конкурса для финансирования CPEI на €267 млн. В рамках CEF Digital объявлен конкурс на €20 млн для развития «адаптируемых» модулей для ремонта подводной кабельной инфраструктуры. Предполагается, что такие модули будут размещать в портах и на верфях, что ускорит восстановление подводной инфраструктуры.

Речь идёт о первом этапе более масштабной инициативы, предназначенной для всех морских бассейнов с присутствием Евросоюза (Балтийского, Средиземного и Атлантического). В ходе реализации пилотного проекта будет уделяться первоочередное внимание Балтийскому морю в связи с участившимися в последние годы случаями обрывов подводных кабелей. Предполагается, что объекты критически важной инфраструктуры могут стать целями для неких враждебных действий. Заявки на финансирование будут приниматься только от государственных организаций, имеющих полномочия реагировать на чрезвычайные ситуации, включая силы гражданской обороны, береговой охраны и ВМС.

В рамках действующей многолетней рабочей программы CEF Digital multiannual Work Programme (2024–2027 гг.) на связанные с подводными кабелями проекты в общей сложности распределено €533 млн, из них €186 млн уже выделены на 25 проектов. В 2021–2024 гг. Евросоюз уже выделил €186 млн на 51 проект подключения к магистральным кабелям. Стоит отметить, что защита кабелей продвигается также по линии НАТО (Baltic Sentry) и отдельных стран. Так, срочно озаботиться вопросами ремонта и защиты подводных кабелей призывали британские власти.

