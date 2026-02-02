Ещё один криптомайнер отказывается от биткоинов в пользу ИИ — Bitfarms переоборудует свои ЦОД под NVIDIA Vera Rubin

Криптомайнинговая компания Bitfarms готовится к упразднению бывшего объекта для майнинга биткоинов в штате Вашингтон — он будет переделан в HPC/ИИ ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics. Обновлённый объект, как ожидается, будет готов к декабрю 2026 года, он пополнит растущее число дата-центров, пользующихся прохладным климатом и относительно низкими региональными ценами на электроэнергию.

Объект Bitfarms на площади около 2,4 га получит ЦОД уровня Tier III площадью до 9290 м2, а также офисные помещения. По словам представителя Bitfarms, компания продолжает реализацию стратегии инфрастурктурного развития для HPC и ИИ, а в её распоряжении — полностью профинансированная цепочка поставок. Объект в Вашингтоне планируется оборудовать для использование ИИ-ускорителей NVIDIA GB300 с СЖО. Подключенная мощность объекта составляет 18 Мт и таковой, вероятно, и останется.

Компания подчёркивает, что основная задача — развитие инфраструктуры для поддержки ускорителей Vera Rubin нового поколения в большей части её портфолио. Для этого доступны почти $1 млрд наличных средств, неиспользованные кредитные линии, биткоины и другие варианты финансирования. Bitfarms планирует свернуть майнинговые операции в следующие два года и уже назначила ответственного за переоборудованием объектов в США, Канаде и Аргентине. Например, мощность объекта в Шэроне (Sharon, США) вырастет с 30 МВт до 110 МВт.

Изменить стратегию Bitfarms пришлось после того, как компания отчиталась о чистых убытках в объёме $46 млн в III квартале 2025 года. Тогда руководство компании заявило, что ИИ-инфраструктура обещает гораздо большую отдачу, чем криптомайнинг. Хотя доля объекта в Вашингтоне составляет менее 1 % от общего портфолио компании, её руководство полагает, что одно лишь его преобразование для предоставления GPUaaS потенциально может принести больше чистого операционного дохода, чем компания когда-либо получала в результате майнинга биткоинов.

Это не единственная майнинговая компания, отказывающаяся от своей основной деятельности в последнее время. Буквально на днях появились новости о том, что Riot Platforms сменит профиль и сдаст AMD 25 МВт мощностей ЦОД.

