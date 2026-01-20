Криптомайнер Riot Platforms сменит профиль и сдаст AMD 25 МВт мощностей ЦОД

Занимающаяся криптомайнингом компания Riot Platforms (ранее Riot Blockchain) — последний в ряду «добытчиков» биткоинов, меняющий профиль на HPC/ИИ ЦОД. Компания приобрела более 80 га в техасском кампусе в Рокдейле (Rockdale) и будет сдавать в аренду мощности новой площадки AMD, сообщает Datacenter Dynamics.

На днях компания анонсировала выкуп в полную собственность земли в Рокдейле, где у неё уже имеются мощности. Землю приобрели за $96 млн, полученных путём продажи около 1080 биткоинов с баланса Riot. Соглашение с AMD подразумевает поэтапное размещение IT-нагрузок. Первые 5 МВт должны стать доступны уже в январе, а к маю планируется предоставить AMD уже 25 МВт. AMD имеет возможность получения ещё 75 МВт и право преимущественного выкупа ещё 100 МВт IT-мощностей. Если обе опции реализуют, общая арендованная мощность AMD вырастет до 200 МВт — полная мощность двух объектов кампуса.

На первом этапе будет использоваться существующая инфраструктура Riot, компания начала модернизировать одно из имеющихся зданий, капитальные издержки на первоначальное внедрение должны составить $89,8 млн. Договор аренды на 10 лет должен принести Riot до $311 млн. Контракт включает три опции продления на пять лет каждая, это может увеличить совокупный доход от сделки до $1 млрд.

Партнёрство с AMD, по словам компании, является признанием соответствие инфраструктуры Riot требованиям арендаторов флагманского уровня, строительных возможностей компании, привлекательности её площадок, доступности мощностей и возможности предлагать инновационные решения. Кампус в Рокдейле ранее полагался на долгосрочную аренду земли. Теперь же он полностью принадлежит и управляется Riot. Компания намерена превратить все доступные кампусу 700 МВт в «актив» для арендаторов ЦОД. В 2020-2023 гг. Riot возвела на территории кампуса семь объектов: два (200 МВт) с иммерсионным охлаждением, а остальные пять (500 МВт) — с воздушным.

Riot Platforms — один из крупнейших майнинговых бизнесов в мире, занимающихся биткоинами. Впрочем, руководство ещё с 2024 года обсуждает переход бизнеса на ИИ и HPC ЦОД. Riot владеет более 445 га и 1,7 ГВт зарезервированных мощностей на двух объектах в Техасе. Помимо кампуса в Рокдейле у неё есть площадка в Корсикане (Corsicana), где продолжается строительство двух зданий на 56 МВт. Всего на площадке можно будет разместить до 11 зданий общей мощностью 672 МВт, с потенциалом расширения до 1 ГВт. Также компания владеет двумя площадками в Кентукки общей мощностью 60 МВт (возможно расширение до 300 МВт), которые достались ей после покупки Block Mining в июле 2024 года.

В последние годы компании, занимавшиеся «добычей» криптовалют, включая CoreWeave, Core Scientific, Applied Digital, Mara, Iren, Cipher Mining, TeraWulf, Soluna, CleanSpark, Galaxy Digital, Hut 8, Bitfarms, Northern Data и др. переходят к хостингу облачных и ИИ-компаний на своих мощностях. Ранее аналитики предупреждали, что у майнеров осталось совсем немного времени, чтобы переключиться на ИИ.

