«Прогоревший» криптомайнер: NFN8 не пережила пожар в ЦОД, падение биткоина и переметнувшегося к OpenAI партнёра

Криптомайнинговая компания NFN8 Group подала заявление о банкротстве в Техасе, все её активы выставлены на продажу. Компания ссылается на многочисленные вызовы, негативно сказавшиеся на выручке, сообщает Datacenter Dynamics, основной проблемой банкротства назван пожар в ЦОД, случившийся в 2025 году.

NFN8 управляет собственными майнинговыми системами, а также продаёт оборудование сторонним компаниям с последующей обратной арендой, оплачиваемой за счёт майнинга на нём биткоинов. Компания обратилась к оператору Core Scientific для размещения таких систем в 2020 году. К концу 2022 года оператор управлял большей частью её инфраструктуры, но ровно в этот момент заявил о банкротстве. Хотя Core Scintific продолжал обслуживать некоторых майнеров, контракт с NFN8 был разорван в середине 2023 года, оставив компанию с «тысячами» активных майнинговых установок, которые нельзя было немедленно развернуть в другом месте.

В случае с покупателями и арендодателями оборудования, чьи системы продолжали работать на площадках, не связанных с Core Scientific, NFN8 продолжила как его использование, так и выплаты. Арендодателей, чьё майнинговое оборудование «застряло», NFN8 уведомила о ситуации и временно приостановила платежи. Компания планировала возобновить майнинг уже на новых объектах к весне 2024 года, но в апреле произошёл халвинг биткоина.

К лету 2024 года стало понятно, что выручки от майнинга не хватает для покрытия арендных платежей, операционных расходов и капитальных издержек одновременно, поэтому NFN8 приостановила некоторые выплаты до зимы 2024 года. Однако некоторые арендодатели подали иск, обвинив компанию в нарушении договоров, мошенничестве и вероятных нарушениях законодательства о ценных бумагах. NFN8 отвергла обвинения, но арбитражное разбирательство всё ещё не закончено.

Не исключается, что судебные издержки и возможное неблагоприятное решение может привести к ещё более разрушительным для бизнеса последствиям. Core Scientific более не обслуживает компанию, теперь она арендует мощности на трёх площадках, включая одну в Кристал-Сити (Crystal City) в Техасе, где в конце 2025 года произошёл пожар. В результате майнинговые мощности и выручка NFN8 уменьшились наполовину. Теперь компания желает получить компенсации от страховой компании, но о времени начала выплат ничего не известно.

Из-за пожара и надвигающегося судебного разбирательства компания была вынуждена объявить о «защите» в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США, позволяющей не продать компанию с молотка полностью, а провести её реорганизацию. Core Scientific смогла оправиться от проблем, переключившись с майнинга на ИИ и фактически обслуживая OpenAI при посредничестве CoreWeave.

Источник: