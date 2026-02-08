Неооблачная компания Iren опубликовала результаты II квартала 2026 финансового года, закончившиеся в декабре 2025-го. Ключевым событием стало привлечение $3,6 млрд для закупки ИИ-ускорителей, которые нужны для обеспечения долгосрочной сделки с Microsoft, сообщает Converge! Digest. С учётом предоплаты от клиента в размере $1,9 млрд покрывается около 95 % капитальных затрат, связанных с инфраструктурой ИИ-ускорителей. Компания объявила, что закупка 140 тыс. чипов будет идти по плану.

К концу календарного 2026 года, как ожидается, годовая повторяющаяся выручка (ARR — Annual Recurring Revenue) достигнет $3,4 млрд. Iren продолжает переход от майнинга биткоинов к созданию облачной ИИ-инфраструктуры. Развитие осуществляется по нескольким векторам. Так, в Британской Колумбии (Канада) расширяется ИИ-платформа AI Cloud. На площадке Prince George уже законтрактованы сервисы на $400 млн, в результате текущих переговоров общий потенциал может превысить $500 млн ARR. В Оклахоме анонсировано строительство нового кампуса мощностью 1,6 ГВт, что увеличивает портфолио компании до более чем 4,5 ГВт. Начало подключений к энергосети на новой площадке начнётся уже в 2028 году.

Выручка компании во II квартале 2026 финансового года последовательно снизилась до $184,7 млн. Скорректированная EBITDA — $75,3 млн. Чистый убыток и нескорректированная EBITDA оказались хуже ожидаемых из-за «неденежных» и разовых факторов. Например, отмечены нереализованные убытки из-за переоценки хеджей по конвертируемым облигациям, разовое списание ASIC из-за перехода от майнинга к ИИ-инфраструктуре, а также повышенные расходы на вознаграждение акциям. Часть негативного эффекта компенсирована налоговой выгодой от пересмотра отложенных налоговых обязательств.

На 31 января 2026 года компания располагала $2,8 млрд денежных средств и их эквивалентов. Всего с начала года привлечено $9,2 млрд с помощью различных финансовых инструментов. В I квартале благодаря быстрому расширению сегмента AI Cloud и заключению серии многолетних контрактов общая выручка Iren выросла на 355 % год к году до $240,3 млн. Показатель скорректированной EBITDA увеличился сразу на 3568 % до $91,7 млн.

По данным руководства компании, в прошедшем квартале отмечен значительный прогресс в расширении ИИ-мощностей, работе с клиентами и привлечении капитала. Это отражает её становление как облачной ИИ-платформы. Имея более 4,5 ГВт обеспеченной мощности, можно планировать и реализовать широкий набор проектов и поддерживать следующий этап роста.

По мнению Converge! Digest, последняя сделка Iren демонстрирует то, как соглашения с гиперскейлерами преобразуют финансовые модели крупных развёртываний ИИ-инфраструктуры. Предоплаты и финансирование, обеспеченное доступными активами, существенно снижают нагрузку на баланс операторов инфраструктуры, а проект в Оклахоме в целом соответствует общей тенденции создания гигаваттных ИИ ЦОД в Северной Америке, рассчитанных на доступность энергии после 2027 года и устойчивый спрос со стороны облачных провайдеров и разработчиков ИИ-моделей.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: