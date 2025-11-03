«Новая монетизации газа»: якутская ЯТЭК откажется от СПГ и запитает ЦОД, майнинг-фермы и облака

Реализация проекта «Якутский СПГ» будет приостановлена. Вместо этого ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) намерена сосредоточиться на использовании природного газа для обеспечения энергией дата-центров, майнинговых ферм и облачных вычислений, сообщает РБК. Такой подход в компании называют «новыми направлениями монетизации газа», связанными с обеспечением электричеством цифровых и высокотехнологичных производств.

Впрочем, ЯТЭК останется добывающим бизнесом, цифровую инфраструктуру будут обеспечивать кампании-партнёры. Реализация проектов уже началась. На первом этапе начато строительство генерирующих мощностей на 200 МВт, а в будущем Якутия может превратиться в крупнейшую площадку для энергоёмких цифровых проектов на Дальнем Востоке. По оценкам, запасов газа более чем на 60 лет.

Использовать локальную генерацию энергии для дата-центров президент РФ поручил в октябре. В числе прочего он отмечал, что далеко не исчерпаны возможности угольной генерации. Согласно его предложению, на снабжение цифровой экономики и ЦОД необходимо нацелить объекты локальной генерации в регионах. Речь идёт о т.н. «запертых» ресурсах, находящихся в удалённых от крупных потребителей местностях.

Угольная генерация распространена во многих крупных странах помимо России, включая Индию, Китай и США. В США «угольное лобби» для снабжения энергией ЦОД фактически получило второе дыхание благодаря усилиям нового президента. Впрочем, в Северной Америке крупные ИИ ЦОД делают ставку именно на газовую генерацию. Есть проекты и на 2 ГВт, и на 5 ГВт, а в Канаде — на 7,5 ГВт. При этом природный газ рассматривается в качестве временного решения до момента постройки новых АЭС различных типов.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: