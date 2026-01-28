Мощность подключенных к энергосетям в России дата-центров и майнеров за год выросла на треть

В 2025 году суммарная мощность подключенных к российским энергосетям майнинговых ферм и дата-центров достигла 4 ГВт. Это на треть больше по сравнению с предыдущим годом, когда показатель находился на уровне 3 ГВт. Такие данные, как сообщает ТАСС, обнародовал «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»).

Отмечается, что вклад ЦОД и майнинговых площадок в общую структуру энергопотребления РФ составляет около 2 %. Причём превалирующий объём энергоёмких вычислений приходился именно на добычу криптовалют. Заместитель министра энергетики ранее говорил, что суммарная мощность «полезных» дата-центров в России оценивается в 1,7 ГВт. Это соответствует 42,5 % от общего объёма энергозатрат в области ЦОД и майнинга по состоянию на 2025 год. Соответственно, на майнинговые фермы приходится 57,5 % в рассматриваемом сегменте.

По прогнозам Минцифры и Аналитического центра при правительстве РФ, к 2030 году энергопотребление российских дата-центров достигнет 2,5 ГВт. Подчёркивается, что ЦОД играют важную роль в развитии экономики и обеспечении технологического суверенитета страны. По оценкам JLL, сейчас общая мощность ЦОД в мире составляет около 100 ГВт, а к концу десятилетия она удвоится. По оценкам ВТБ, российские дата-центры и майнеры к этом моменту также увеличат энергопотребление в 2,5 раза.

Между тем на днях «СО ЕЭС» сообщил, что потребление мощности в энергосистеме России бьет рекорды. 26 января в часы утреннего максимума нагрузки показатель достиг 177,5 ГВт, что на 3,7 ГВт превышает предыдущий абсолютный рекорд, зафиксированный 11 декабря 2023 года. Кроме того, отмечены новые рекордные значения в ЕЭС России, ОЭС Центра и нескольких региональных энергосистемах. Так, в ЕЭС России новый максимум составил 175 118 МВт, что на 3729 МВт выше предыдущего рекорда. Потребление мощности в ОЭС Центра достигло 42 469 МВт, что на 1446 МВт выше прежнего максимума. В энергосистеме Москвы и Московской области потребление выросло до 20 423 МВт — плюс 540 МВт к прошлому рекорду.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: