ВТБ: к 2030 году энергопотребление дата-центров в России вырастет вдвое

В течение ближайших пяти лет доля потребления электроэнергии российскими ЦОД и майнинговыми фермами может увеличиться примерно в 2,5 раза по сравнению с текущим показателем, достигнув 2 %. Об этом в кулуарах 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия Зовёт!» сообщил член правления банка Виталий Сергейчук.

По его словам, от доступности электроэнергии во многом зависит успех цифровой трансформации российской экономики. Энергопотребление дата-центров быстро растёт на фоне стремительного внедрения ИИ и приложений НРС. В таких условиях требуется не только масштабная модернизация устаревшей энергосистемы, но и строительство новых объектов генерации.

«Мы видим самый высокий уровень отложенного спроса на финансирование со стороны электроэнергетических компаний по сравнению с другими отраслями. Строительство новых энергетических мощностей потребует почти 6 трлн руб. капитальных затрат до 2030 года. ВТБ является одним из ключевых банков России с компетенциями в области электроэнергетики и участвует в инвестиционных отраслевых проектах», — сказал Сергейчук.

Отмечается также, что в 2024 году в России зафиксирован рекордный темп прироста потребления электроэнергии — 3,1 % в годовом исчислении. В 2025-м показатель снизился примерно до 1 %, что связано с запретом майнинга криптовалют в ряде регионов. Но в 2026 году, как ожидается, рост снова ускорится, достигнув 2 % или более. Этому будут способствовать несколько факторов, включая увеличение промышленного производства, расширение транспортных систем, жилищное строительство, повышение спроса на кондиционеры на фоне активного развития внутреннего туризма, а также дальнейшее расширение инфраструктуры дата-центров. Согласно прогнозам, потребление электроэнергии в России к 2050 году вырастет на 38% по сравнению с 2024-м, составив 1624 млрд кВт·ч.

