От телекома до солнечной энергетики: Евросоюз собирается изгнать китайские технологии из своей критической инфраструктуры

Брюссельские бюрократы предлагают постепенно вытеснить оборудование китайского производства из критической инфраструктуры Евросоюза. Для этого компаниям из КНР вроде Huawei и ZTE намерены запретить участвовать в создании телекоммуникационных сетей, солнечных электростанций и сканеров систем безопасности, сообщает The Financial Times.

Новые меры планируют принять в рамках обновлённой политики, касающейся безопасности и технологий, в попытке снизить зависимости от компаний США и «высокорисковых» бизнесов Китая — некоторые политики считают, что те могут поставить под угрозу конфиденциальные данные европейцев. В США использование оборудования Huawei и других компаний в телеком-сетях давно запрещено, тогда как в странах Евросоюза отказ носит скорее добровольный характер.

В сопровождении к раннему проекту предложенного закона Cybersecurity Act (он всё ещё может быть изменён) ранее подчёркивалось, что «фрагментированные» национальные решения доказали свою неэффективность в масштабах всего европейского рынка. Точные сроки теперь уже принудительного вытеснения китайского бизнеса будет зависеть от оценки сопутствующих рисков. В расчёт также примут стоимость и доступность альтернативных решений.

Прежние рекомендации принимались к исполнению в ЕС весьма неравномерно, некоторые страны Евросоюза по-прежнему полагаются на «высокорисковых» поставщиков. Так, в 2025 году Испания подписала контракт на €12 млн с Huawei на поставки оборудования для хранения материалов прослушки, одобренной местными судебными органами, правоохранительными органами или спецслужбами. Еврокомиссия инициировала расследования в отношении производителей поездов и ветрогенераторов, а в 2024 году провела рейды в офисах компании Nuctech, занимающейся производством охранного оборудования.

Стоит отметить, что сегодня более 90 % установленных в Евросоюзе солнечных панелей — китайского производства. Представители индустрии также отмечают отсутствие приемлемых альтернатив с учётом того, что ЕС одновременно должен снизить зависимость как от китайских, так и от американских поставщиков. Телеком-операторы уже предупредили о росте цен для клиентов, который будет вызван новыми запретами.

Законопроект будет рассмотрен Европарламентом и странами ЕС по отдельности. Высока вероятность, что предложенные временные рамки внедрения запретов вызовут негативную реакцию некоторых членов союза. Более того, предложение может столкнуться с противодействием групп лоббистов. Так, в SolarPower Europe, представляющей европейскую «солнечную» промышленность, Huawei является полноправным участником благодаря производству инверторов.

В ноябре Пекин заявил, что попытка Еврокомиссии отказаться от использования технологий Huawei и ZTE нарушит «рыночные принципы и правила честной конкуренции». Министерство иностранных дел отметило, что факты свидетельствуют, что в нескольких странах отказ от качественного и безопасного оборудования из КНР не только сдерживает развитие технологий в самих странах, но и привозит к большим финансовым потерям.

