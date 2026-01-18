От телекома до солнечной энергетики: Евросоюз собирается изгнать китайские технологии из своей критической инфраструктуры

 
hardware huawei zte евросоюз информационная безопасность кии китай санкции солнечная энергия

Брюссельские бюрократы предлагают постепенно вытеснить оборудование китайского производства из критической инфраструктуры Евросоюза. Для этого компаниям из КНР вроде Huawei и ZTE намерены запретить участвовать в создании телекоммуникационных сетей, солнечных электростанций и сканеров систем безопасности, сообщает The Financial Times.

Новые меры планируют принять в рамках обновлённой политики, касающейся безопасности и технологий, в попытке снизить зависимости от компаний США и «высокорисковых» бизнесов Китая — некоторые политики считают, что те могут поставить под угрозу конфиденциальные данные европейцев. В США использование оборудования Huawei и других компаний в телеком-сетях давно запрещено, тогда как в странах Евросоюза отказ носит скорее добровольный характер.

В сопровождении к раннему проекту предложенного закона Cybersecurity Act (он всё ещё может быть изменён) ранее подчёркивалось, что «фрагментированные» национальные решения доказали свою неэффективность в масштабах всего европейского рынка. Точные сроки теперь уже принудительного вытеснения китайского бизнеса будет зависеть от оценки сопутствующих рисков. В расчёт также примут стоимость и доступность альтернативных решений.

Источник изображения: Victoire Joncheray/unsplash.com

Прежние рекомендации принимались к исполнению в ЕС весьма неравномерно, некоторые страны Евросоюза по-прежнему полагаются на «высокорисковых» поставщиков. Так, в 2025 году Испания подписала контракт на €12 млн с Huawei на поставки оборудования для хранения материалов прослушки, одобренной местными судебными органами, правоохранительными органами или спецслужбами. Еврокомиссия инициировала расследования в отношении производителей поездов и ветрогенераторов, а в 2024 году провела рейды в офисах компании Nuctech, занимающейся производством охранного оборудования.

Стоит отметить, что сегодня более 90 % установленных в Евросоюзе солнечных панелей — китайского производства. Представители индустрии также отмечают отсутствие приемлемых альтернатив с учётом того, что ЕС одновременно должен снизить зависимость как от китайских, так и от американских поставщиков. Телеком-операторы уже предупредили о росте цен для клиентов, который будет вызван новыми запретами.

Законопроект будет рассмотрен Европарламентом и странами ЕС по отдельности. Высока вероятность, что предложенные временные рамки внедрения запретов вызовут негативную реакцию некоторых членов союза. Более того, предложение может столкнуться с противодействием групп лоббистов. Так, в SolarPower Europe, представляющей европейскую «солнечную» промышленность, Huawei является полноправным участником благодаря производству инверторов.

В ноябре Пекин заявил, что попытка Еврокомиссии отказаться от использования технологий Huawei и ZTE нарушит «рыночные принципы и правила честной конкуренции». Министерство иностранных дел отметило, что факты свидетельствуют, что в нескольких странах отказ от качественного и безопасного оборудования из КНР не только сдерживает развитие технологий в самих странах, но и привозит к большим финансовым потерям.

