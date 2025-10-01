Британские власти призвали срочно озаботиться вопросами ремонта и защиты подводных кабелей

Подводные кабели, связывающие Великобританию с внешним миром, очень важны для страны — каждый день они обрабатывают транзакции на £220 млрд. Объединённый комитет по стратегии национальной безопасности (JCNSS) призвал правительство активнее защищать кабельную инфраструктуру, сообщает The Register. В опубликованном в сентябре докладе правительство названо «чересчур робким» в своём подходе к этому вопросу.

В отчёте указывается, что с внешним миром страну связывает 64 кабеля, по которым проходит подавляющая часть трафика, а спутниковый трафик на этом фоне незначителен. При этом цифровые магистрали довольно сложно защитить — около 200 кабелей выходят из строя каждый год в мире по «естественным» причинам, причём чем дальше от берега, тем слабее их защищённость, тогда как операторы как раз полагаются на большую глубины прокладки вдали от берегов.

В некоторых регионах имеется резерв, позволяющий справиться с перебоями. Так, 75 % трансатлантического трафика Великобритании проходит всего по двум кабелям с посадочными станциями в Корнуолле, но страна имеет в распоряжении достаточно дополнительной инфраструктуры, чтобы перенаправить трафик в случае инцидентов. Вместе с тем проблемы на линиях связи с остальной Европой могут привести к гораздо большим проблемам, так что рекомендуется уделять больше внимания способности справляться с неожиданными потрясениями.

В числе вероятных противников называется Россия, которая якобы изучает вопрос информационной войны с телекоммуникационной изоляцией отдельных территорий уже много лет. Сообщается, что у России есть даже технические средства для обнаружения кабелей на большой глубине. Правда, на практике повреждения чаще случаются на относительно небольших глубинах, и для этого не нужно спецоборудования. Так, в ноябре 2024 года судно Yi Peng 3 повредило якорем два кабеля между Швецией и Литвой. Месяцем позже судно Eagle S повредило один силовой и три телеком-кабеля, соединяющих Финляндию и Эстонию. Кабели в Красном море тоже уже не раз пострадали от якорей.

Одна из главных проблем таких аварий — сложность доказательства умысла, тем более что эксперты до сих пор не сошлись во мнении относительно природы инцидентов. Впрочем, на Тайване прецедент уже создан. В JCNSS считают, что необходимо быть готовым к подобным инцидентам в независимости от их природы, особенно с учётом того, что, по данным TeleGeography, потребность в новых кабелях приведёт к увеличению их протяжённости на 48 % к 2040 году, а ежегодный объём ремонтных работ к 2040 году увеличится на 36 %. В мире имеются 62 судна для прокладки и ремонта кабелей, которых хватит на 15 лет.

У Великобритании собственных ремонтных судов, по данным JNSS, нет, а добираться до некоторых кабелей дорого и сложно, причём корабль может работать лишь с одним кабелем за раз. Комитет рекомендует создать собственное британское ремонтное судно к 2030 году и подготовить для него экипаж силами ВМС. В мирное время его можно будет сдавать частным компаниям. JCNSS утверждает, что ситуация в следующем десятилетии может оказаться непредсказуемой и Великобритания может оказаться уязвимой. Даже публичное заявление о жёсткой оборонительной подготовке может снизить вероятность диверсии.

Кроме того, рекомендовано включить в сценарии рисков и возможность скоординированной кампании против кабелей и посадочных станций, расположенных в удалённых районах Великобритании. Также рекомендуется провести подробные исследования, связанные с возможным отключением кабелей. В правительстве утверждают, что и без того принимают комплексные меры по защите, даже помимо реализации инициативы Baltic Sentry, обновления закона 1885 года о защите подводных кабелей и покупки судна для мониторинга и защиты последних, а представленный JCNSS сценарий развития событий маловероятен.

Так или иначе, некоторые эксперты отмечают возросший интерес некоторых правительств и частных компаний к изучению вопроса о том, насколько их деятельность зависит от целостности коммуникаций. Вероятно, быстрый рост числа законов об обеспечении цифрового суверенитета связан со стремлением повысить устойчивость информационной инфраструктуры. Тем не менее, у подобных инициатив есть немало негативных следствий. Так, размещение вычислительных мощностей и данных на собственной территории вместо тех мест, где это экономически выгодно, неизбежно ведёт к увеличению издержек.

