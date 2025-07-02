Великобритания обновит закон 1885 года для обеспечения зашиты подводных кабелей

Великобритания опубликовала доклад Strategic Defence Review, в котором предлагается новый законопроект, призванный обеспечить защиту от кибепреступлений и атак на подводные кабели государственного масштаба. В правительстве отмечают наличие пробелов в законодательстве — закон о подводном телеграфе 1885 года (Submarine Telegraph Act 1885), предполагающий штрафы до £1 тыс., похоже «не соответствует современным рискам», сообщает The Register.

Власти считают, что законотворчество должно соблюдать баланс между «гражданским» и «военным» подходами, но пока непонятно, как следует реагировать на акты подводного саботажа на кабелях. Существующее законодательство хорошо работает в условиях мира и в условиях открытого конфликта, но бесполезно в «серой зоне», т.е. при враждебных действиях, не подпадающих под определение вооружённого конфликта. Поэтому возможную реакцию Великобритании планируют доработать.

По словам представителей британского правительства, закон 1885 года в 1982 году уже скорректировали, увеличив штраф с £100 до £1 тыс. Можно было бы увеличить его размер и до £5 тыс. с помощью подзаконных актов, но это вряд ли отвечает требованиям момента. Департамент науки, инноваций и технологий и Министерство обороны Великобритании, вероятно, будут совместно работать над законопроектом. И это может занять больше времени, чем просто «возня со штрафами».

В январе 2025 года шведские власти арестовали грузовое судно, заподозренное в совершении диверсии после повреждения телеком-кабеля. Также в начале года была повреждена финско-эстонский подводный электрокабель Estlink 2 и кабели C-Lion1 и BCS East-West Interlink. В итоге Швеция выделила три корабля и самолёт для защиты подводных кабелей на Балтике. Великобритания же пока не готова противостоять подобным угрозам, хотя и приобрела в 2023 году специальное судно для защиты подводных кабелей, из-за чего даже пришлось отложить строительство королевской яхты.

В июне британский институт изучения рисков, связанных с Китаем (China Strategic Risks Institute (CSRI), рассмотрел 12 инцидентов с января 2021 по апрель 2025 года, в которых власти усмотрели возможные диверсии. В десяти случаях суда были идентифицированы, восемь из них якобы имели связь с недружественными государстами — либо через регистрацию под флагами этих стран, либо через принадлежность компаниям с их капиталом. Утверждается, что это якобы может указывать на причастность государств в организации данных инцидентов.

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