Microsoft сообщила об очередном обрыве подводных кабелей в Красном море

Microsoft сообщила, что 6 сентября в 08:45 МСК на Ближнем Востоке и на юге Азии начались перебои с интернетом в связи с повреждением нескольких подводных кабелей в Красном море. Компания предупредила о возможном увеличении задержки трафика, идущего через Ближний Восток, в связи с переходом на альтернативные маршруты. О том, что именно стало причиной обрывов кабелей, данных пока нет, сообщает Al Jazeera.

Сервис NetBlocks заявил о перебоях с интернетом в нескольких странах, включая Саудовскую Аравию, Пакистан, ОАЭ и Индию. В частности, сообщается о падении скорости соединений и перебоях с доступом в целом. Пострадали сегменты кабельных систем South East Asia–Middle East–Western Europe 4 (SMW4; управляется Tata Communications) и India-Middle East-Western Europe (IMEWE; управляется консорциумом во главе с Alcatel-Lucent) близ Джидды (Jeddah) в Саудовской Аравии. Оператор Pakistan Telecommunications предупредил пользователей о возможной деградации интернет-соединений во время пиковых нагрузок.

Подводные кабели на Ближнем Востоке играют важную роль в обеспечении международного трафика, регион служит критически важным связующим хабом между Азией и Европой — по дну Красного моря проходят почти два десятка ВОЛС. Кабели уязвимы для якорей проходящих кораблей, но могут стать и целью целенаправленных диверсий. О подобных угрозах эксперты предупреждали ранее.

Лишь в конце июля 2024 года был завершён ремонт интернет-кабелей AAE-1, EIG и Seacom, повреждённых ещё зимой. В марте 2025 года в море произошёл обрыв подводного интернет-кабеля Peace. Уже предложено как минимум два проекта кабельных систем, которые обходят опасные воды Ближнего Востока по суше: AAE-2 и совместный проект ITPC и Zajil Telecom.

Также кабели неоднократно страдали в Балтийском море. Последовательно были порваны сначала два интернет-кабеля, потом сразу четыре интернет-кабеля и один силовой, затем ещё один и ещё один. Германия отправила на патрулирование Балтики подводный беспилотник, а Швеция — три корабля и самолёт.

