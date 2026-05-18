«СберТех» представил «бесконечную» СУБД О.К.Е.А.Н., универсальную и с неограниченной масштабируемостью

«Сбер» представил на ЦИПР-2026 новую разработку «СберТеха» — СУБД корпоративного уровня О.К.Е.А.Н., способную выдержать самые экстремальные нагрузки. «Теперь крупный бизнес может мигрировать с иностранной СУБД на российскую без потери производительности, даже если речь идёт о десятках терабайтов данных», — отметила компания.

В названии решения, как сообщается, заложены ключевые направления работы продукта: оптимизация объёмов хранения и совокупной стоимости владения (О), кластеризация и георезервирование (К), единый язык запросов SQL (Е), аналитика и транзакции в одной СУБД (А), а также надёжность и неограниченная масштабируемость (Н).

Благодаря поддержке СУБД О.К.Е.А.Н. гибридной нагрузки, что позволяет выполнять транзакции и аналитику данных одновременно, компании смогут упростить ИТ-инфраструктуру, сократив количество систем. Новая СУБД позиционируется как оптимальное решение для финтеха, промышленности, ретейла, телекома и логистики.

О.К.Е.А.Н. построена на открытом коде OceanBase — популярной корпоративной распределённая реляционной СУБД, совместимой с SQL и обеспечивающей хранение информации в виде связанных таблиц. Благодаря распределённой архитектуре О.К.Е.А.Н. обеспечивает горизонтальное масштабирование на сотни серверов без ограничений производительности.

Как сообщает разработчик, система соответствует всем корпоративным стандартам безопасности и требованиям по доступности к программным решениям финансового класса, гарантируя нулевую потерю данных и восстановление работы менее чем за 8 с.

О.К.Е.А.Н. работает на обычных серверах, не требует специального оборудования, масштабируется без остановок и изменений в коде приложений и эффективно сжимает данные, обеспечивая экономию площади до 70 %.

Поддержка СУБД ретроспективных запросов позволяет обращаться к таблицам и данным, возвращая их к любому историческому моменту без резервных копий. Все эти возможности позволяют свести к минимуму стоимость владения ИТ-инфраструктурой. О.К.Е.А.Н. поставляется с круглосуточной поддержкой и архитектурным консалтингом.

