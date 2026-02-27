В Подмосковье строится кампус из 11 дата-центров. Исполнителем проекта выступает девелопер NK Group (ранее PNK Group). Мощность каждого из новых ЦОД в Домодедове составит порядка 10 МВт: для пяти уже возведены несущие конструкции, ещё шесть находятся на этапе подготовки к строительству, сообщает РБК. Регион уже выделил кампусу 30 МВт.

Пристанищем для кампуса станет технопарк «NK Парк Домодедово 3» — один из трёх объектов, входящих в специализированный кластер NK Group. Общая площадь застройки составляет 105,5 тыс. м², из них дата-центры займут 25,3 тыс. м². Остальная площадь отводится под парковки, дороги, трансформаторную подстанцию, жильё для сотрудников, заправку для резервных генераторов и др. Дата-центры предназначены для продажи, и якорным покупателем может стать «Сбер», который, по неподтверждённым данным, претендует на приобретение 6 из 11 дата-центров.

NK Group специализируется на строительстве промышленных объектов и уже имеет в портфолио 47 технопарков в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и др. Ежегодно компания строит 1,5 млн м² объектов. При этом она имеет опыт строительства дата-центров — например, в 2024 году достигнуто соглашение о продаже ЦОД на более 4 тыс. стойко-мест в Медведково «Ростелекому» за 26,2 млрд руб. NK Group называют одной из первых в России бизнес-структур, начавших строить дата-центры под заказ. Стоимость нового проекта оценивается в «десятки миллиардов рублей».

В сентябре 2025 года сообщалось, что рынок коммерческих ЦОД поставил антирекорд по приросту стойко-мест, а в Москве закончилась электроэнергия для новых объектов. Летом 2025 года сообщалось, что Московский регион страдает от нехватки стойко-мест, но операторы могут уйти в провинцию, где некоторых ресурсов значительно больше. На фоне дефицита новых мощностей в столице операторы ищут новые дата-центры в Московской области, а потребители мощностей стремятся строить ЦОД для собственных нужд.

По мнению представителя Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий, к тому времени, когда новые ЦОД будут введены в эксплуатацию, дефицит должен снизиться, в том числе за счёт программы Московского региона, предусматривающей запуск новых дата-центров до 2031 года. Эксперты подчёркивают, что в Москве сосредоточены крупные потребители, заинтересованные в размещении ЦОД в зоне быстрой доступности — от IT-бизнеса и штаб-квартир крупных компаний до государственных ведомств. На фоне вероятного запрета на подключение новых дата-центров в Москве многие из них рассматривают возможность подключения объектов в её окрестностях.

По словам представителя Ricci, стоимость строительства проекта может составить 600–800 млн руб. за 1 МВт IT-мощностей. Хотя сейчас объект считается расположенным довольно далеко от МКАД, по мере истощения резервов мощностей в пределах кольцевой автодороги в течение трёх–пяти лет востребованность таких ЦОД может вырасти, поскольку в самой столице получить мощности становится всё сложнее. По некоторым оценкам, шесть дата-центров для «Сбера» могут обойтись в 40–60 млрд руб., а весь кампус — в 73–110 млрд руб., исходя из оценочной стоимости $7–$12 млн на 1 МВт полезной мощности.

