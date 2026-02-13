«ЭР-Телеком Холдинг» инвестирует более 100 млрд рублей в строительство дата-центров и не только

Телекоммуникационный оператор «ЭР-Телеком Холдинг» намерен до 2030 года инвестировать 100 млрд руб. в развёртывание сети дата-центров. Об этом заявил глава компании Андрей Кузяев в ходе своего выступления на Пермском экономическом конгрессе.

Согласно озвученной президентом «ЭР-Телеком Холдинга» стратегии, компания планирует строительство двух крупных ЦОД в Москве и Перми мощностью 50 МВт каждый. Также предполагается ввод в эксплуатацию восьми региональных вычислительных комплексов мощностью от 3 до 10 МВт.

По словам г-на Кузяева, наиболее крупным объектом станет модульный ЦОД «ЭРмак» в Перми с максимально расчётной ёмкостью 8320 стоек. Инвестиции в реализацию этого проекта, предполагающего строительство 10 модулей (отдельных задний), составят 35 млрд руб. Запуск первой очереди дата-центра запланирован на 1 квартал 2028 года.

В числе прочего «ЭР-Телеком Холдинг» намерен вложить 10 млрд руб. в создание крупнейшего в России производителя телекоммуникационного оборудования. Новое предприятие будет развёрнуто на базе ПАО «Морион», расположенного в Перми и занимающегося разработкой, производством, монтажом и обслуживанием телекоммуникационного оборудования.

Также главой компании было озвучено о планах «ЭР-Телеком Холдинга» инвестировать 50 млрд руб. в развитие гигабитной сетевой инфраструктуры на территории РФ. Столь значительные финансовые вложения в строительство дата-центров и коммуникаций Андрей Кузяев объяснил активным развитием технологий искусственного интеллекта, требующих значительных вычислительных мощностей и высоких скоростей передачи данных.

«ЭР-Телеком Холдинг» работает в телекоммуникационной сфере 25 лет. Компания была основана в столице Пермского края в 2001 году и занимается предоставлением услуг связи частным лицам (бренд «Дом.ру») и корпоративным заказчикам. Также холдинг известен как разработчик комплексных IT-решений, связанных с технологиями промышленного интернета вещей, интеллектуального видеонаблюдения, умного города, обработки данных и прочими направлениями. В активе компании значатся 18 млн клиентов, а численность персонала насчитывает 11,8 тыс. сотрудников.

