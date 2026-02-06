Названы 26 ключевых технологий, которые в ближайшие 5 лет получат широкое применение в российском бизнесе

Системный интегратор «Крок» представил результаты исследования 26 ключевых технологических направлений, которые в ближайшие пять лет станут основой для трансформации отечественного бизнеса. В основу проделанной специалистами компании работы легли интервью с руководителями крупного бизнеса, полуторагодовой мониторинг событий, открытых источников и закрытого обмена инсайтами между аналитическими агентствами на IT-рынке.

Согласно исследованию, в России на плато продуктивности (технологии, которые уже применяются массово и приносят реальную пользу) вышли облачные вычисления, кибербезопасность и микросервисные архитектуры. Отечественный рынок движется к гибридным облакам, объединяющим публичные и частные среды, а также к мультиоблачным стратегиям, снижающим зависимость от одного провайдера. В части кибербезопасности эксперты ожидают до 2030 года распространение подходов Zero Trust, автоматизацию реагирования на инциденты, рост важности защиты облачных сред и цепочек поставок. В области микросервисной архитектуры прогнозируются автоматизация процессов CI/CD и рост популярности решений Service Mesh, которые упрощают управление распределёнными приложениями. В каждом из направлений аналитики предсказывают широкое внедрение искусственного интеллекта и тесную интеграцию с облачными платформами.

В перспективе ближайших нескольких лет стандартом с ожидаемым выходом на плато продуктивности станут такие направления, как Big Data, IoT, Edge-вычисления и роботизация процессов. Предприятия увидели реальную эффективность этих технологий и активно внедряют их для мониторинга, автоматизации и оптимизации процессов. Пилотные проекты постепенно трансформируются в крупные отраслевые решения. Генеративный ИИ, метавселенные и VR/AR начнут приносить реальный экономический эффект в конце десятилетия, уверены в «Кроке». Сейчас после огромного ажиотажа компании столкнулись с ограничениями технологий, высокой стоимостью и нехваткой качественного контента. Однако эти решения в будущем найдут применения в обучении, удалённой работе и производстве.

В фазу «Инновационный триггер» (технологии, которые бизнес уже тестирует, но не применяет широко) вошли коммуникационная инфраструктура 6G, ИИ-агенты и графовые нейросети для антифрода. В настоящий момент эти технологии только завоёвывают доверие корпоративного сектора, а их широкое коммерческое применение в России ожидается не ранее 2028 года.

